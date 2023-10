Europa Central: Neuville vence o jogo em casa do Hyundai

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe venceram o primeiro Rali da Europa Central, a décima segunda ronda da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), a prova caseira da Hyundai Motorsport, sediada em Alzenau.

O excelente resultado no traiçoeiro asfalto marcou a segunda vitória dos belgas na temporada e o 15º pódio da equipa este ano. Teemu Suninen e Mikko Markkula continuaram o seu bom fim de semana com um desempenho sólido, confirmando o sexto lugar.

A Hyundai Motorsport, sediada em Alzenau, celebra uma forte vitória em casa no Rali da Europa Central, a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2023 (WRC), com Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe a terminarem no degrau mais alto do pódio. Os belgas saíram vitoriosos após uma prova de abertura complicada que os levou a passar por três países diferentes (Alemanha, Áustria e República Checa) pela primeira vez na história do WRC. Ao longo de 18 complexas etapas de asfalto, a equipa do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid foi consistente e evitou o tipo de erros que se abateram sobre os seus rivais em pistas desafiantes.

A sua vitória, que marca o 15º pódio da equipa na temporada e o oitavo do ano para Neuville/Wydaeghe, é um testemunho do trabalho árduo da equipa tanto no terreno como na sua sede em Alzenau. É também uma vitória significativa devido à forte presença da Hyundai Motor Company na região, incluindo a Hyundai Motor Europe e a Hyundai Motor Germany, ambas sediadas em Frankfurt, bem como a Hyundai Motor Manufacturing Czech, a primeira fábrica de produção da Hyundai construída na região.

Foi um último dia sólido, mas cauteloso, do Rali da Europa Central, com Neuville/Wydaeghe e os colegas de equipa Teemu Suninen/Mikko Markkula concentrados em ultrapassar as quatro etapas restantes em segurança. Foram disputadas quatro decisões com uma distância de apenas 67,24 km. A diferença entre os belgas aumentou para 43,9 segundos antes da Power Stage, onde conseguiram conquistar mais quatro pontos e consolidar a sua segunda vitória do ano. Neuville está agora a apenas sete pontos do segundo lugar no Campeonato de Pilotos antes do Rali do Japão (16-19 de novembro).

Suninen/Markkula completaram com sucesso a sua primeira prova em asfalto com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Foi uma curva de aprendizagem acentuada para a dupla finlandesa, que conseguiu melhorar o seu ritmo ao longo de três dias sem problemas para terminar o carro em sexto lugar.

O vencedor Neuville disse: "Estou muito feliz. Foi um alívio chegar ao fim! Foi um fim de semana muito exigente e difícil. No geral, fizemos um trabalho muito bom. Tivemos uma boa consistência e velocidade, o que valeu a pena, e no final pude desfrutar mais do rali, especialmente quando as condições de aderência se tornaram um pouco mais estáveis. Muito obrigado a todos. Foi um verdadeiro esforço de equipa este fim de semana e conseguimos. Desde a Sardenha que temos vindo a lutar por uma nova vitória, mas ela não chegou, apesar de muitos pódios. Ganhar aqui, perante os muitos adeptos belgas e a família, é obviamente fantástico e, neste momento, é uma grande alegria. Podemos estar orgulhosos do que alcançámos e agora estamos ansiosos pelo último evento do ano e concentrados em mais uma vitória."

Suninen disse: "Em geral, o rali foi bom. Há dois anos que não fazia nada deste género, por isso fui atirado para o fundo do poço! Cada volta era diferente em termos de tempo e condições, por isso havia muito a aprender. Tive um bom ritmo em alguns pontos, por exemplo, fui o segundo mais rápido na SS11, mas a minha experiência não foi suficiente para me adaptar às condições do carro desde o primeiro quilómetro. Gostaria de agradecer muito à equipa, tem sido uma grande época. Foi bom entrar no carro a meio da época e enfrentar este desafio; penso que é uma boa base para continuar a construir a partir daqui. Estou satisfeito com o trabalho que fiz. Estive praticamente onde esperava estar no papel, no rali mais difícil do calendário para mim."

O Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, afirmou: "É uma sensação fantástica. Antes de mais, parabéns ao Kalle Rovanperä, que hoje garantiu o seu segundo título de pilotos no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Tem sido uma época impressionante para ele e para a Toyota Gazoo Racing. Eles são claramente a referência e servem de inspiração para o que queremos fazer. Para nós, foi um rali muito bom. Era uma prova nova e todos se esforçaram muito na preparação. Muitas pessoas da nossa fábrica juntaram-se a nós para o nosso rali em casa este fim de semana, bem como os nossos colegas da Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Germany e Hyundai Motor Manufacturing Czech. Foi fantástico tê-los aqui e partilhar este momento com eles. É um momento que pode construir a cultura vencedora de que precisamos para o que vem a seguir. Parabéns ao Thierry e ao Martijn pela sua vitória. Não cometeram erros num fim de semana muito difícil. O Teemu conseguiu ganhar mais experiência em condições muito diferentes e foi uma boa oportunidade para vermos o seu progresso enquanto determinamos os nossos próximos passos." (Hyundai)

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33