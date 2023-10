Kalle Rovanperä, el bicampeón más joven del mundo

Tras coronarse como el Campeón del Mundo de Rallyes más joven de la historia en 2022 con el GR Yaris Rally1 Hybrid, Rovanperä, de 23 años, es ahora el sexto piloto que gana títulos consecutivos en la historia del WRC y el bicampeón más joven de la historia. Es el quinto año consecutivo que una tripulación de TGR-WRT gana las coronas de pilotos y copilotos y también completa el tercer triplete de títulos consecutivos para el equipo, tras haber ganado el campeonato de fabricantes en el rally anterior en Chile.

El equipo entró en el primer Rally Centroeuropeo transfronterizo sabiendo que sólo Rovanperä o su compañero de equipo Elfyn Evans podían convertirse en Campeón de Pilotos de este año. Con 31 puntos, Rovanperä tenía que evitar ser adelantado por Evans para asegurarse el título a falta de una vuelta, y empezó con fuerza la primera jornada completa del rally el viernes. Ganó cuatro de las seis etapas en las desafiantes carreteras de asfalto mojado de la República Checa y lideraba con 36,4 segundos de ventaja al final del día.

Las condiciones siguieron siendo difíciles cuando el rally se trasladó a Austria el sábado por la mañana y Rovanperä sufrió un trompo, pero pudo continuar con una ventaja reducida. Evans, tercero en la general, no tuvo tanta suerte, ya que se salió de la carretera en la SS11. Los daños le impidieron continuar junto a su copiloto Scott Martin.

Evans había reanudado la carrera el domingo con la oportunidad de puntuar en la Power Stage al final del rally, pero Rovanperä ahora sólo necesitaba un sólido botín de puntos para asegurarse el título. Dada la situación y las traicioneras condiciones, el finlandés adoptó un enfoque más cauteloso después de la SS11, dejando el liderato del rally a Thierry Neuville (Hyundai), pero se mantuvo en una cómoda segunda posición, que gestionó cuidadosamente el último día. El resultado es su séptimo podio de la temporada, en la que ha conseguido tres victorias hasta la fecha y ha terminado decisivamente entre los cuatro primeros en todas menos una de las doce pruebas disputadas.

Sébastien Ogier terminó cuarto en la general, recuperándose de un contratiempo inicial en la prueba inaugural del viernes con cuatro mejores tiempos. Evans consiguió su cuarta victoria del fin de semana tras darlo todo en la Power Stage. Takamoto Katsuta terminó quinto tras mostrar progresos con su velocidad durante la prueba en un cuarto Yaris Rally1 apoyado por el programa TGR WRC Challenge.

Jari-Matti Latvala (Director del equipo): "Estoy contento y muy orgulloso de Kalle y Jonne: realmente se merecen este segundo campeonato. Kalle ha sido increíblemente regular durante la temporada. Fue más difícil para él ganar este título que el año pasado y Elfyn hizo un buen trabajo para mantener la presión, pero Kalle pudo hacerlo al final. Yo diría que su enfoque fue más parecido al de Juha Kankkunen, calculando los puntos necesarios y pensando en ello en lugar de aspirar a cada victoria. Elfyn también jugó una muy buena temporada. Tenía que superar a Kalle aquí para tener una oportunidad. Por desgracia, no le salió bien, pero hizo todo lo que pudo en esa situación. Una vez asegurados los tres títulos, volveremos al Rally de Japón sin ninguna presión por el campeonato y desafiaremos a nuestros pilotos para que luchen por la victoria allí."

Kalle Rovanperä, doble campeón del mundo: "Me siento muy bien en este momento. Me siento muy aliviado porque cuando luchas por un título siempre tienes un gran peso sobre los hombros. Creo que este año ha sido más duro y difícil que el año pasado. La competencia era más dura, pero hemos hecho un buen trabajo. Estoy muy orgulloso de la temporada que hemos completado y creo que voy a disfrutar más de ésta que de la primera. Ha sido una prueba difícil, con algunas de las condiciones más duras que hemos tenido en mucho tiempo, pero hemos mantenido la calma y nos hemos ceñido a nuestro plan. Teníamos que aprovechar nuestra posición de salida del viernes, y lo hicimos, pero cuando Elfyn se retiró estaba claro que ya no teníamos que luchar por la victoria porque teníamos un objetivo mayor. Muchas gracias a Jonne, a todo el equipo y a todos los que nos han apoyado. Ahora voy a disfrutar del Rally de Japón".

Elfyn Evans: "Me gustaría dar mi más sincera enhorabuena a Kalle y Jonne y a todo el equipo por haber ganado estos títulos. Han trabajado duro y han hecho un trabajo increíble y se merecen el título. Por nuestra parte, la decepción es obviamente enorme, pero sabíamos que teníamos que intentarlo. Para hacer justicia a Kalle, hay que decir que el viernes estuvo muy fuerte y no tuvimos el ritmo para seguirle. Después seguimos intentándolo, esta vez no funcionó, pero a veces sí, y volveremos a intentarlo el año que viene. Pudimos sumar algunos puntos en el Power Stage y ahora podemos mirar hacia el Rally de Japón."

Sébastien Ogier: "Este rally no ha sido mi fuerte y no creo que pudiéramos hacer mucho con nuestra posición en la parrilla en estas condiciones, incluso sin nuestro problema del viernes por la mañana. Pero hacia el final del fin de semana, las condiciones fueron más agradables, con algunos tramos secos en los que pudimos dar gas y divertirnos con el coche. Así que, al menos, teníamos algunos tiempos rápidos para este fin de semana. Enhorabuena a Kalle y Jonne: han hecho otra temporada impresionante y estoy seguro de que no será la última. Al mismo tiempo, lo siento por Elfyn, porque ha luchado mucho con Kalle esta temporada. Ahora intentaremos terminar el año en lo más alto en el Rally de Japón". (Toyota)

Clasificación final tras 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 12 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33