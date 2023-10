Kalle Rovanperä désormais le plus jeune double champion

Après avoir été sacré plus jeune champion du monde des rallyes de tous les temps en 2022 avec la GR Yaris Rally1 Hybrid, Rovanperä, 23 ans, devient le sixième pilote à remporter le titre consécutivement dans l'histoire du WRC et le plus jeune double champion de tous les temps. C'est la cinquième année consécutive qu'un équipage TGR-WRT remporte la couronne pilote et copilote, complétant en outre le troisième tour du chapeau consécutif pour l'équipe, qui avait remporté le championnat des constructeurs lors du précédent rallye au Chili.

L'équipe a participé au premier rallye transfrontalier d'Europe centrale en sachant que seul Rovanperä ou son coéquipier Elfyn Evans pouvait être sacré champion des pilotes cette année. Avec 31 points, Rovanperä devait éviter de se faire dépasser par Evans pour s'assurer le titre à un tour de la fin, et il a pris un excellent départ vendredi pour la première journée complète du rallye. Il a remporté quatre des six épreuves spéciales sur les exigeantes routes goudronnées humides de la République tchèque et menait avec 36,4 secondes d'avance à la fin de la journée.

Les conditions sont restées difficiles lorsque le rallye s'est déplacé en Autriche le samedi matin et que Rovanperä a subi un tête-à-queue, mais a pu continuer avec une avance réduite. Troisième au classement général, Evans n'a pas eu autant de chance puisqu'il est sorti de la route dans l'ES11. Les dégâts l'ont empêché, lui et son copilote Scott Martin, de continuer.

Evans était reparti dimanche avec la possibilité de marquer des points dans la Power Stage à la fin du rallye, mais Rovanperä n'avait plus besoin que d'une solide récolte de points pour s'assurer le titre. Compte tenu de la situation et des conditions piégeuses, le Finlandais s'est montré plus prudent après la SP11 et a laissé Thierry Neuville (Hyundai) prendre la tête du rallye, tout en conservant une confortable deuxième place qu'il a soigneusement gérée le dernier jour. Il s'agit de son septième podium de la saison, au cours de laquelle il a remporté trois victoires jusqu'à présent et s'est classé de manière décisive parmi les quatre premiers dans toutes les manches disputées, sauf une.

Sébastien Ogier a pris la quatrième place du classement général et s'est battu pour revenir après un revers précoce lors des essais d'ouverture vendredi, en signant quatre meilleurs temps. Evans a remporté son quatrième test du week-end après avoir tout donné dans la Power Stage. Takamoto Katsuta a pris la cinquième place après avoir montré des progrès en termes de vitesse durant l'épreuve au volant d'une quatrième Yaris Rally1 soutenue par le programme TGR WRC Challenge.

Jari-Matti Latvala (chef d'équipe) : "Je suis heureux et vraiment fier de Kalle et de Jonne : ils ont vraiment mérité ce deuxième championnat. Kalle a été étonnamment constant tout au long de la saison. Il était plus difficile pour lui de remporter ce titre que l'année dernière, et Elfyn a fait du bon travail pour maintenir la pression, mais Kalle a pu le faire à la fin. Je dirais que son approche ressemblait davantage à celle de Juha Kankkunen, qui calcule les points nécessaires et y réfléchit plutôt que de viser chaque victoire. Elfyn a également réalisé une très belle saison. Il devait surpasser Kalle ici pour avoir une chance. Malheureusement, cela n'a pas marché pour lui, mais il a fait tout ce qu'il pouvait dans cette situation. Après avoir assuré les trois titres, nous reviendrons au Rallye du Japon sans aucune pression de championnat et nous demanderons à nos pilotes de pousser pour la victoire là-bas".

Le double champion du monde Kalle Rovanperä : "Cela fait vraiment du bien en ce moment. Je suis vraiment soulagé, car quand on se bat pour un titre, il y a toujours un gros poids sur les épaules. Je pense que cette année, c'était plus difficile et un plus grand défi que l'année dernière. La concurrence était plus rude, mais nous avons vraiment fait du bon travail. Je suis vraiment fier de la saison que nous avons réalisée et je pense que je vais l'apprécier davantage que la première. C'était un événement difficile, avec certaines des conditions les plus difficiles depuis longtemps, mais nous sommes restés cools et nous nous sommes tenus à notre plan. Nous devions exploiter notre position de départ le vendredi, ce que nous avons fait, mais quand Elfyn a abandonné, il était clair que nous n'avions plus besoin de nous battre pour la victoire, car nous avions un objectif plus important. Un grand merci à Jonne et à toute l'équipe, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont soutenus. Maintenant, je vais profiter du Rallye du Japon".

Elfyn Evans : "Je tiens à féliciter chaleureusement Kalle et Jonne, ainsi que toute l'équipe, pour avoir remporté ces titres. Ils ont travaillé dur, ont fait un travail incroyable et méritent ce titre. De notre côté, la déception est évidemment grande, mais nous savions que nous devions essayer. Pour rendre justice à Kalle, il faut dire qu'il était très fort le vendredi et que nous n'avions pas le rythme pour le suivre. Ensuite, nous avons continué à essayer, cette fois ça n'a pas marché, mais parfois c'est comme ça et nous essaierons à nouveau l'année prochaine. Nous avons pu marquer quelques points lors de la Power Stage et nous pouvons maintenant nous réjouir du Rallye du Japon".

Sébastien Ogier : "Ce rallye n'a pas été mon plus fort et je pense que dans ces conditions, même sans notre problème du vendredi matin, nous n'aurions pas pu faire grand-chose avec notre position de départ. Mais vers la fin du week-end, les conditions étaient plus agréables, avec quelques portions sèches où nous avons pu mettre un peu de gaz et nous amuser dans la voiture. Nous avons donc eu au moins quelques temps rapides à emporter ce week-end. Félicitations à Kalle et Jonne : ils ont réalisé une autre saison impressionnante et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. En même temps, je suis désolé pour Elfyn, car il a livré une belle bataille à Kalle cette saison. Maintenant, nous allons essayer de terminer l'année en apothéose au Rallye du Japon". (Toyota)

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33