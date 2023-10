Kalle Rovanperä è ora il più giovane campione del doppio

Dopo essere stato incoronato il più giovane Campione del Mondo Rally di sempre nel 2022 con la GR Yaris Rally1 Hybrid, il 23enne Rovanperä è ora il sesto pilota a vincere titoli consecutivi nella storia del WRC e il più giovane doppio campione di sempre. È il quinto anno consecutivo che un equipaggio del TGR-WRT si aggiudica le corone di pilota e copilota e completa anche la terza tripletta di titoli consecutivi per il team, che ha vinto il campionato costruttori nel precedente rally in Cile.

Il team si è presentato al primo Rally transfrontaliero dell'Europa Centrale sapendo che solo Rovanperä o il suo compagno di squadra Elfyn Evans avrebbero potuto diventare il campione piloti di quest'anno. Con 31 punti, Rovanperä doveva evitare di essere superato da Evans per assicurarsi il titolo a un giro dalla fine e ha iniziato bene la prima giornata completa del rally, venerdì. Ha vinto quattro delle sei tappe sulle impegnative strade asfaltate bagnate della Repubblica Ceca e alla fine della giornata era in vantaggio di 36,4 secondi.

Le condizioni sono rimaste difficili quando il rally è passato all'Austria il sabato mattina e Rovanperä ha subito un testacoda, ma è stato in grado di continuare con un vantaggio ridotto. Terzo in classifica generale, Evans non è stato così fortunato: è uscito di strada durante la SS11. Il danno ha impedito a lui e al suo copilota Scott Martin di continuare.

Evans è ripartito domenica con la possibilità di segnare punti nella Power Stage alla fine del rally, ma a Rovanperä bastava un buon bottino di punti per assicurarsi il titolo. Data la situazione e le condizioni insidiose, il finlandese ha adottato un approccio più cauto dopo la SS11, lasciando la leadership del rally a Thierry Neuville (Hyundai), ma rimanendo in un comodo secondo posto, che ha gestito con attenzione nell'ultima giornata. Il risultato è il suo settimo podio della stagione, in cui ha conquistato finora tre vittorie e si è piazzato decisamente tra i primi quattro in tutti i dodici appuntamenti disputati, tranne uno.

Sébastien Ogier si è piazzato al quarto posto assoluto, riprendendosi da una battuta d'arresto iniziale nella prova di apertura di venerdì con quattro tempi veloci. Evans ha ottenuto la sua quarta vittoria del weekend dopo aver dato il massimo nella Power Stage. Takamoto Katsuta si è classificato quinto dopo aver mostrato progressi nella velocità durante l'evento con la quarta Yaris Rally1 supportata dal programma TGR WRC Challenge.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Sono felice e molto orgoglioso di Kalle e Jonne: meritano davvero questo secondo campionato. Kalle è stato incredibilmente costante durante la stagione. È stato più difficile per lui vincere questo titolo rispetto all'anno scorso ed Elfyn ha fatto un buon lavoro per mantenere la pressione, ma alla fine Kalle è riuscito a farcela. Direi che il suo approccio è stato più simile a quello di Juha Kankkunen, che calcolava i punti necessari e ci pensava su piuttosto che puntare a ogni vittoria. Anche Elfyn ha disputato una stagione molto bella. Doveva superare Kalle per avere una possibilità. Purtroppo non gli è andata bene, ma ha fatto tutto il possibile in quella situazione. Avendo ottenuto tutti e tre i titoli, torneremo al Rally del Giappone senza alcuna pressione di campionato e sfideremo i nostri piloti a spingere per la vittoria lì."

Il doppio campione del mondo Kalle Rovanperä: "È una bella sensazione al momento. Sono davvero sollevato perché quando si lotta per un titolo c'è sempre un grosso peso sulle spalle. Credo che quest'anno sia stato più difficile e impegnativo dell'anno scorso. La concorrenza era più agguerrita, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono molto orgoglioso della stagione che abbiamo portato a termine e credo che questa stagione mi piacerà più della prima. È stato un evento difficile, con alcune delle condizioni più difficili che abbiamo avuto da molto tempo a questa parte, ma siamo rimasti freddi e ci siamo attenuti al nostro piano. Dovevamo approfittare della posizione di partenza di venerdì, cosa che abbiamo fatto, ma quando Elfyn si è ritirato è stato chiaro che non dovevamo più lottare per la vittoria perché avevamo un obiettivo più grande. Un grande ringraziamento a Jonne, a tutto il team e a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Ora mi godrò il Rally del Giappone".

Elfyn Evans: "Vorrei fare le mie congratulazioni a Kalle, Jonne e a tutta la squadra per aver vinto questi titoli. Hanno lavorato duramente e hanno fatto un lavoro incredibile e meritano il titolo. Da parte nostra, la delusione è ovviamente enorme, ma sapevamo di doverci provare. Per rendere giustizia a Kalle, bisogna dire che venerdì era molto forte e non avevamo il ritmo per seguirlo. Poi abbiamo continuato a provare, questa volta non ha funzionato, ma a volte succede e ci riproveremo l'anno prossimo. Siamo riusciti a segnare alcuni punti nella Power Stage e ora possiamo guardare al Rally del Giappone".

Sébastien Ogier: "Questo rally non è stato il mio più forte e non credo che avremmo potuto fare molto con la nostra posizione in griglia in queste condizioni, anche senza il problema di venerdì mattina. Ma verso la fine del weekend le condizioni erano più piacevoli, con alcuni tratti asciutti in cui abbiamo potuto dare gas e divertirci in macchina. Così almeno abbiamo ottenuto dei tempi veloci da portare in questo fine settimana. Congratulazioni a Kalle e Jonne: hanno avuto un'altra stagione impressionante e sono sicuro che questa non sarà l'ultima. Allo stesso tempo, mi dispiace per Elfyn, che ha lottato molto con Kalle in questa stagione. Ora cercheremo di concludere l'anno al meglio al Rally del Giappone". (Toyota)

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33