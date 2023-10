Kalle Rovanperä é o mais jovem duplo campeão

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen garantiram o seu segundo título consecutivo no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) com a Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT), terminando em segundo lugar no Rali da Europa Central

Depois de ter sido coroado o mais jovem Campeão do Mundo de Ralis de sempre em 2022 com o GR Yaris Rally1 Hybrid, Rovanperä, de 23 anos, é agora o sexto piloto a conquistar títulos consecutivos na história do WRC e o mais jovem duplo campeão de sempre. É o quinto ano consecutivo em que uma equipa da TGR-WRT vence as coroas de pilotos e co-pilotos e também completa o terceiro hat-trick consecutivo de títulos para a equipa, tendo vencido o campeonato de construtores no rali anterior no Chile.

A equipa entrou no primeiro Rali da Europa Central transfronteiriço sabendo que apenas Rovanperä ou o seu colega de equipa Elfyn Evans poderiam sagrar-se Campeões de Pilotos deste ano. Com 31 pontos, Rovanperä tinha de evitar ser ultrapassado por Evans para garantir o título a uma volta do fim e começou bem o primeiro dia completo do rali, na sexta-feira. Venceu quatro das seis etapas nas difíceis estradas de asfalto molhado da República Checa e liderava com 36,4 segundos de vantagem no final do dia.

As condições mantiveram-se difíceis quando o rali passou para a Áustria no sábado de manhã e Rovanperä sofreu uma volta, mas conseguiu continuar com uma vantagem reduzida. Terceiro na geral, Evans não teve tanta sorte, pois saiu da estrada na SS11. Os danos impediram-no a ele e ao seu copiloto Scott Martin de continuar.

Evans tinha recomeçado no domingo com uma hipótese de marcar pontos na Power Stage no final do rali, mas Rovanperä precisava agora apenas de uma sólida soma de pontos para garantir o título. Dada a situação e as condições traiçoeiras, o finlandês adoptou uma abordagem mais cautelosa após a SS11, deixando a liderança do rali para Thierry Neuville (Hyundai), mas manteve-se num confortável segundo lugar, que geriu cuidadosamente no último dia. O resultado é o seu sétimo pódio da temporada, na qual conquistou três vitórias até agora e terminou decisivamente entre os quatro primeiros em todas as doze etapas disputadas, exceto uma.

Sébastien Ogier terminou em quarto lugar na geral, recuperando de um contratempo inicial no teste de abertura de sexta-feira com quatro tempos mais rápidos. Evans obteve a sua quarta vitória no teste do fim de semana depois de ter dado tudo na Power Stage. Takamoto Katsuta terminou em quinto lugar depois de mostrar progressos na sua velocidade durante o evento num quarto Yaris Rally1 apoiado pelo programa TGR WRC Challenge.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Estou feliz e muito orgulhoso do Kalle e do Jonne: eles merecem realmente este segundo campeonato. O Kalle foi incrivelmente consistente durante a época. Foi mais difícil para ele ganhar este título do que no ano passado e o Elfyn fez um bom trabalho para manter a pressão, mas o Kalle acabou por conseguir. Diria que a sua abordagem foi mais parecida com a de Juha Kankkunen, calculando os pontos necessários e pensando nisso, em vez de procurar todas as vitórias. Elfyn também fez uma época muito boa. Tinha de ultrapassar Kalle para ter uma hipótese. Infelizmente, não lhe correu bem, mas ele fez tudo o que podia nessa situação. Tendo assegurado os três títulos, regressaremos ao Rali do Japão sem qualquer pressão de campeonato e desafiaremos os nossos pilotos a lutar pela vitória".

Duplo Campeão do Mundo Kalle Rovanperä: "Sinto-me muito bem neste momento. Estou muito aliviado porque quando se está a lutar por um título há sempre um grande peso sobre os ombros. Penso que este ano foi mais difícil e mais exigente do que no ano passado. A concorrência era mais dura, mas fizemos um trabalho muito bom. Estou muito orgulhoso da época que concluímos e acho que vou gostar mais desta do que da primeira. Foi uma prova difícil, com algumas das condições mais duras que tivemos desde há muito tempo, mas mantivemo-nos calmos e seguimos o nosso plano. Tínhamos de tirar partido da nossa posição de partida na sexta-feira, o que fizemos, mas quando o Elfyn se retirou, ficou claro que já não tínhamos de lutar pela vitória porque tínhamos um objetivo maior. Um grande obrigado ao Jonne, a toda a equipa e a todos os que nos apoiaram. Agora vou desfrutar do Rali do Japão".

Elfyn Evans: "Gostaria de dar os meus parabéns ao Kalle, ao Jonne e a toda a equipa pela conquista destes títulos. Eles trabalharam muito e fizeram um trabalho incrível e merecem o título. Do nosso lado, a desilusão é obviamente enorme, mas sabíamos que tínhamos de tentar. Para fazer justiça ao Kalle, temos de dizer que ele estava muito forte na sexta-feira e nós não tínhamos o ritmo para o acompanhar. Depois disso, continuámos a tentar, mas desta vez não resultou, mas por vezes resulta e tentaremos novamente no próximo ano. Conseguimos marcar alguns pontos na Power Stage e agora podemos esperar pelo Rali do Japão."

Sébastien Ogier: "Este rali não foi o meu forte e não creio que pudéssemos fazer muito com a nossa posição na grelha nestas condições, mesmo sem o nosso problema na sexta-feira de manhã. Mas no final do fim de semana, as condições eram mais agradáveis, com algumas secções secas onde podíamos pôr algum combustível e divertir-nos com o carro. Por isso, pelo menos tivemos alguns tempos rápidos para levar para este fim de semana. Parabéns ao Kalle e ao Jonne: tiveram outra época impressionante e estou certo de que não será a última. Ao mesmo tempo, tenho pena do Elfyn porque ele lutou muito com o Kalle esta época. Agora vamos tentar terminar o ano em alta no Rali do Japão." (Toyota)

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33