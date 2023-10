Armin Kremer se conforma con el subcampeonato en el Masters

Armin Kremer, de 54 años, ha sido tres veces Campeón de Alemania de Rallyes (1996, 1998 y 1999) y Campeón de Europa de Rallyes (2001), por lo que ya no tiene nada que demostrar a nadie. No obstante, también tuvo algunas ambiciones deportivas en el Rally de Europa Central (CER) con su hija Ella en el asiento del Skoda Fabia RS Rally2, quedando segundo en la general de la Copa Masters WRC. Esta categoría está reservada a pilotos de más de 50 años. En 20ª posición de la general, Armin Kremer celebró su tercera victoria de la temporada con un estilo superior. Le ayudaron Ella, en Croacia, y Timo Gottschalk, en Kenia. Después de que los Kremer reunidos hicieran sus deberes, el padre dijo: "Ha sido un fin de semana perfecto para nosotros".

El exitoso empresario de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (landpute.de) declaró a SPEEDWEEK.com: "Lo pensamos mucho tiempo antes. Desde que el líder del Masters (el español Alexander Vallanueva - el autor) tuvo un accidente en Grecia, había tenido un sentido puramente matemático para nosotros conducir en el Rally de Europa Central. Pero ahora se ha inscrito para el final en Japón, así que también intentamos empezar allí. Pero en el poco tiempo que teníamos, no pudimos encontrar un equipo que pudiera hacerlo a un precio aceptable. Así que cancelamos el proyecto poco después del rally de Passau".

Para colmo, su desventaja con respecto al ibérico, que esta vez no participaba, seguía siendo de 18 puntos. Esto significa que este último sólo tendría que terminar cuarto para ganar la Copa en Japón, por lo que el esfuerzo no merece la pena para Armin Kremer. Sus dos abandonos en Portugal y Cerdeña le pesaron mucho. "Solemos ser los más rápidos, pero incluso una victoria en Japón podría no ser suficiente al final, sobre todo porque no veo demasiados aspirantes a la Copa Masters allí".

Si el año que viene volverá a abordar el proyecto de la victoria en la Copa Masters está escrito en las estrellas. "De momento no puedo decir nada al respecto. Hay que dejar pasar un poco de tiempo y ver qué es realista".

Cuando se le pregunta por sus éxitos durante su época realmente activa, Armin Kremer admite que ya no tiene que hacer nada con una palanca. "En principio, puedes estar contento si puedes hacerlo todo y seguir compitiendo a un cierto nivel".

Comentando su buena actuación en el CER, dijo: "Estamos bastante orgullosos de este fin de semana porque los tiempos se nos dieron bastante bien. Todo ha funcionado muy bien y hemos conducido sin cometer errores". El equipo BRR de Raimund Baumschlager ha hecho un gran trabajo y Ella también, así que en general estábamos en muy buena posición".

Ella, de 24 años, lleva pilotando rallies desde los 17, pero sólo durante dos años y medio como apuntadora de su padre. "Ya ha podido adquirir cierta experiencia con otros pilotos, entre ellos Marijan Griebel (también tricampeón alemán de rallies desde principios de octubre de este año y adelantado del CER - el autor), lo que ahora me beneficia a mí".

Armin Kremer valoró positivamente el CER en general: "Definitivamente se ha ganado el estatus de Campeonato del Mundo de Rallyes. Sin embargo, hay algunas cosas de las que hablar que deberían mejorarse. Pero eso es normal con un nuevo concepto. Desde mi punto de vista, uno de los puntos centrales es que debería replantearse las largas distancias. Aunque encarnas un rally de tres países, las etapas de enlace tan largas ya no son contemporáneas ni agotadoras".