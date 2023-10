Armin Kremer se contente du titre de vice-champion en Masters

Aujourd'hui âgé de 54 ans, Armin Kremer est triple champion d'Allemagne des rallyes (1996, 1998 et 1999) et champion d'Europe des rallyes (2001), il n'a donc plus rien à prouver à personne. Indépendamment de cela, il avait lui aussi quelques ambitions sportives lors du Central European Rally (CER) avec sa fille Ella sur le siège chaud d'une Skoda Fabia RS Rally2, puisqu'il est venu en tant que deuxième du classement général de la WRC Masters Cup. Celle-ci est réservée aux pilotes de plus de 50 ans. Vingtième du classement général, Armin Kremer a fêté haut la main sa troisième victoire de la saison. Il était assisté d'Ella en Croatie et de Timo Gottschalk au Kenya. Après que les Kremers réunis aient fait leurs devoirs, le papa a déclaré : "C'était un week-end parfait pour nous".

A ce sujet, l'entrepreneur à succès de Mecklenburg-Vorpommern (landpute.de) a expliqué à SPEEDWEEK.com : "Nous avons longuement réfléchi en amont à la manière de procéder. Comme le leader du Masters (l'Espagnol Alexander Vallanueva - l'auteur) avait été victime d'un accident en Grèce, il était logique pour nous, d'un point de vue purement mathématique, de participer au Rallye d'Europe centrale. Mais il s'est engagé pour la finale au Japon, et nous avons donc essayé d'y participer également. Mais dans le court laps de temps, nous n'avons pas trouvé d'équipe qui aurait pu le faire à un prix acceptable. Nous avons donc annulé le projet peu après le rallye de Passau".

Pour compliquer les choses, il a toujours 18 points de retard sur l'Ibère, qui a fait l'impasse cette fois-ci. Pour remporter la Coupe au Japon, il faudrait donc que ce dernier termine seulement quatrième, si bien que l'effort n'en vaut pas la peine pour Armin Kremer. Ses deux échecs au Portugal et en Sardaigne pèsent lourd dans la balance. "Nous sommes certes la plupart du temps les plus rapides, mais même une victoire au Japon pourrait finalement ne pas suffire, d'autant plus que je ne vois pas trop de participants aux Masters là-bas".

Quant à savoir s'il se lancera à nouveau dans le projet de remporter la Masters Cup l'année prochaine, rien n'est moins sûr. "Je ne peux rien dire à ce sujet pour l'instant. Il faut d'abord laisser passer un peu de temps et voir ce qui est réaliste".

Interrogé sur ses succès à l'époque où il était vraiment actif, Armin Kremer reconnaît qu'il ne doit plus rien faire avec un pied de biche. "En principe, on peut être content de pouvoir le faire et de rouler encore à un certain niveau".

Concernant sa forte performance à la CER, il a déclaré : "Nous sommes assez fiers de ce week-end, car nous étions plutôt bien placés en termes de temps. Tout a très bien fonctionné et nous avons fait un sans faute. L'équipe BRR de Raimund Baumschlager a fait un excellent travail et Ella aussi a fait un excellent travail, donc dans l'ensemble nous étions très bien placés".

La jeune femme de 24 ans participe à des rallyes depuis l'âge de 17 ans, mais elle ne travaille que depuis deux ans et demi environ en tant que souffleur de son père. "Elle a déjà pu acquérir une certaine expérience auprès d'autres pilotes, notamment Marijan Griebel (également triple champion d'Allemagne des rallyes depuis début octobre de cette année et pilote de voiture d'avance à la CER - l'auteur), ce qui me profite maintenant".

Armin Kremer a porté un jugement positif sur la CER en général : "Elle mérite en tout cas le statut de championnat du monde des rallyes. Il y a cependant quelques points à discuter et à améliorer. Mais c'est normal pour un nouveau concept. L'un des points forts, de mon point de vue, est qu'il faut repenser les longues distances. Même si on incarne un rallye des trois pays, ces longues étapes de liaison ne sont plus d'actualité et sont usantes".