Armin Kremer si accontenta del secondo posto nel Masters

Armin Kremer, oggi 54enne, è tre volte campione tedesco di rally (1996, 1998 e 1999) e campione europeo di rally (2001), quindi non ha più nulla da dimostrare a nessuno. Tuttavia, ha avuto anche qualche ambizione sportiva al Central European Rally (CER) con la figlia Ella sul sedile caldo di una Skoda Fabia RS Rally2, arrivando secondo assoluto nella WRC Masters Cup. Questa è riservata ai piloti di età superiore ai 50 anni. Al 20° posto assoluto, Armin Kremer ha festeggiato la sua terza vittoria stagionale in grande stile. È stato assistito da Ella in Croazia e da Timo Gottschalk in Kenya. Dopo che i Kremer riuniti hanno fatto il loro dovere, il padre ha detto: "È stato un weekend perfetto per noi".

L'imprenditore di successo del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (landpute.de) ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "Ci abbiamo pensato a lungo prima. Dal momento che il leader del Masters (lo spagnolo Alexander Vallanueva - l'autore) ha avuto un incidente in Grecia, per noi aveva un senso puramente matematico guidare nel Central Europe Rally. Ma ora lui si è iscritto alla finale in Giappone, quindi abbiamo cercato di partire anche da lì. Ma nel poco tempo a disposizione non siamo riusciti a trovare un team che potesse realizzarlo a un prezzo accettabile. Così abbiamo cancellato il progetto poco dopo il rally di Passau".

A peggiorare le cose, il suo deficit nei confronti dell'iberico, che questa volta era in panchina, era ancora di 18 punti. Ciò significa che a quest'ultimo basterebbe arrivare quarto per vincere la Coppa in Giappone, quindi lo sforzo non vale la pena per Armin Kremer. I due ritiri in Portogallo e in Sardegna hanno pesato molto su di lui. "Di solito siamo i più veloci, ma anche una vittoria in Giappone potrebbe non essere sufficiente alla fine, soprattutto perché non vedo molti concorrenti Masters lì".

Se l'anno prossimo affronterà di nuovo il progetto di vittoria della Masters Cup è scritto nelle stelle. "Al momento non posso dire nulla al riguardo. Bisogna lasciar passare un po' di tempo e vedere cosa è realistico".

Alla domanda sui successi ottenuti durante il suo periodo di grande attività, Armin Kremer ammette di non dover più fare nulla con il piede di porco. "In linea di principio, si può essere felici se si riesce a fare tutto e a competere ancora a un certo livello".

Commentando la sua ottima prestazione al CER, ha detto: "Siamo abbastanza orgogliosi di questo fine settimana perché siamo stati abbastanza buoni nei tempi. Tutto ha funzionato molto bene e abbiamo guidato senza errori". Il Team BRR di Raimund Baumschlager ha fatto un ottimo lavoro e anche Ella ha fatto un ottimo lavoro, quindi nel complesso eravamo in un'ottima posizione".

La 24enne guida i rally da quando aveva 17 anni, ma solo per circa due anni e mezzo come suggeritrice del padre. "Ha già potuto fare esperienza con altri piloti, tra cui Marijan Griebel (anche lui tre volte campione tedesco di rally dall'inizio di ottobre di quest'anno e pilota di auto d'avanguardia al CER - l'autore), che ora mi avvantaggia".

Armin Kremer ha valutato positivamente il CER in generale: "Si è sicuramente guadagnato lo status di Campionato del Mondo Rally. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da migliorare. Ma è normale con un nuovo concetto. Dal mio punto di vista, un punto focale è che si dovrebbe ripensare alle lunghe distanze. Anche se si tratta di un rally di tre Paesi, le tappe di collegamento così lunghe non sono più contemporanee ed estenuanti".