Armin Kremer fica com o segundo lugar no Masters

Armin Kremer, atualmente com 54 anos, é tricampeão alemão de ralis (1996, 1998 e 1999) e campeão europeu de ralis (2001), pelo que já não tem nada a provar a ninguém. No entanto, também tinha algumas ambições desportivas no Rali da Europa Central (RCE) com a sua filha Ella no banco do condutor de um Skoda Fabia RS Rally2, tendo ficado em segundo lugar na classificação geral da WRC Masters Cup. Esta prova é reservada aos pilotos com mais de 50 anos. Em 20º lugar da geral, Armin Kremer festejou a sua terceira vitória da época em grande estilo. Foi assistido por Ella na Croácia e Timo Gottschalk no Quénia. Depois de os Kremers reunidos terem feito o trabalho de casa, o pai disse: "Foi um fim de semana perfeito para nós".

O empresário de sucesso de Mecklenburg-Vorpommern (landpute.de) disse à SPEEDWEEK.com: "Pensámos nisso durante muito tempo. Uma vez que o líder do Masters (o espanhol Alexander Vallanueva - o autor) teve um acidente na Grécia, fazia sentido, do ponto de vista matemático, conduzir no Rali da Europa Central. Mas agora ele inscreveu-se para a final no Japão, pelo que também tentámos começar por lá. Mas, no curto espaço de tempo de que dispúnhamos, não conseguimos encontrar uma equipa que o pudesse fazer a um preço aceitável. Por isso, cancelámos o projeto pouco depois do rali de Passau".

Para piorar a situação, o seu défice em relação ao ibérico, que desta vez ficou de fora, era ainda de 18 pontos. Isto significa que este último só teria de terminar em quarto lugar para ganhar a Taça no Japão, pelo que o esforço não vale a pena para Armin Kremer. As duas desistências em Portugal e na Sardenha pesaram-lhe muito. "Normalmente somos os mais rápidos, mas mesmo uma vitória no Japão pode não ser suficiente no final, especialmente porque não vejo muitos candidatos ao Masters lá".

Se ele voltará a tentar o projeto de vitória na Masters Cup no próximo ano está escrito nas estrelas. "De momento, não posso dizer nada sobre isso. É preciso deixar passar algum tempo e ver o que é realista."

Quando questionado sobre os seus sucessos durante o seu tempo realmente ativo, Armin Kremer admite que já não tem de fazer nada com um pé de cabra. "Em princípio, podemos ficar felizes se conseguirmos fazer tudo e continuar a competir a um certo nível."

Comentando a sua forte exibição no CER, Kremer disse: "Estamos muito orgulhosos deste fim de semana porque conseguimos bons tempos. Tudo funcionou muito bem e conduzimos sem erros. A Equipa BRR de Raimund Baumschlager fez um excelente trabalho e a Ella também, por isso, no geral, estivemos numa posição muito boa."

A jovem de 24 anos conduz ralis desde os 17 anos, mas apenas durante cerca de dois anos e meio como ajudante do pai. "Ela já conseguiu ganhar alguma experiência com outros pilotos, incluindo Marijan Griebel (também tricampeão alemão de ralis desde o início de outubro deste ano e piloto avançado do CER - o autor), o que agora me beneficia."

Armin Kremer avaliou positivamente o CER em geral: "Ganhou definitivamente o estatuto de Campeonato do Mundo de Ralis. No entanto, há alguns aspectos a referir que devem ser melhorados. Mas isso é normal num conceito novo. Do meu ponto de vista, um dos pontos principais é o facto de se deverem repensar as longas distâncias. Apesar de encarnar um rali de três países, estas longas etapas de ligação já não são contemporâneas e cansativas".