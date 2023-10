Podio para Tänak, victoria de Fourmaux en la RC2

A la primera edición del Rally de Europa Central del Campeonato del Mundo de Rallyes no le faltaron retos para las tripulaciones de todas las categorías. Las diferentes condiciones de las carreteras de Alemania, Austria y la República Checa aumentaron la singularidad de la prueba, y el tiempo húmedo al inicio de la misma hizo que los tramos de asfalto, ya de por sí difíciles, fueran los más exigentes de esta temporada.

Ott Tänak y Martin Jarveoja afrontaron la nueva prueba con su habitual determinación y habilidad, abriendo el evento en Praga el jueves con el mejor tiempo en el singular circuito de Velká Chuchle. El viernes, Tänak tuvo problemas con las condiciones de lluvia y tuvo que adaptarse para seguir luchando en cabeza, ya que no había servicio a la hora de comer para hacer cambios en la puesta a punto. Los tiempos del estonio se mantuvieron entre los cinco primeros y terminó el día cuarto en la general, a 43,2 segundos del podio.

El sábado, Tänak subió al podio después de que Elfyn Evans se saliera de la carretera en la SS11. Los cambios en el servicio del mediodía dieron un impulso al coche número ocho y le ayudaron a terminar tercero en la siguiente etapa, perdiendo el mejor tiempo de la general por sólo 0,1 segundos. El objetivo del domingo era mantener la posición y Tänak realizó una conducción prudente para asegurarse su segundo podio consecutivo en el penúltimo rally de la temporada.

Grégoire Munster y Louis Louka impresionaron enormemente en su segunda salida con el Puma, liderando el Rally1 sobre asfalto por primera vez. Los espectadores vieron a Munster conducir con un ritmo y una confianza impresionantes, con una reñida batalla entre él y su compañero de equipo Pierre Louis-Loubet en los parciales. Munster vivió una experiencia completamente diferente a su anterior salida en Chile el mes pasado y se adaptó rápidamente a la aerodinámica del coche sobre asfalto. Su buen rendimiento le recompensó con un impresionante séptimo puesto en la general, al tiempo que impresionó a muchos en el parque de asistencia.

Enfrentado al reto de un nuevo formato de evento, Pierre-Louis Loubet también se centró en desarrollar su relación con su nuevo copiloto Benjamin Veillas. El dúo francés rindió bien, afrontando unas condiciones difíciles que se complicaron aún más por su tardía posición de salida del viernes. Desafortunadamente, Loubet perdió más de cuatro minutos y medio en la SS8 debido a un trompo y posterior cambio de ruedas y se retiró de la carrera, pero luchó hasta el final del rally para terminar su temporada para 2023.

Richard Millener, director del equipo, dijo: "En primer lugar, tengo que hacer una mención especial a Adrien y Alex. Pasar del 15º al 1º en el transcurso del fin de semana es increíble. Ott y Martin subieron al podio por segunda vez consecutiva. Creo que es justo decir que Ott no se sentía cómodo en el coche en estas condiciones. Gracias a su determinación y a que nunca se rindió, subió al podio por segunda vez consecutiva, algo de lo que todos estamos muy contentos. Gregoire y Louis han estado realmente impresionantes. Con tan poca experiencia en el Rally 1, demostraron el potencial que tenían. Ambos lo han hecho realmente bien. Las sonrisas en sus caras dejan claro cómo se sienten. Y para Pierre y Ben, ha sido realmente un gran año de trabajo conjunto, aunque la temporada no haya terminado como esperaban, y todos esperamos poder continuar este viaje en 2024. Creo que este rally tiene un futuro muy brillante y estoy deseando volver el año que viene. Espero que ahora todos tengan su merecido descanso".

Ott Tänak, 3º en la general, dijo: "Es un gran resultado después del fin de semana, así que no ha sido un mal fin de semana en absoluto. El hecho de no haber tenido ningún problema nos ha devuelto algo bueno. Diría que no hemos sido especialmente competitivos este fin de semana, pero tampoco teníamos una buena posición en la parrilla el viernes y a la hora de comer ese día ya estábamos en una posición en la que no había motivos para forzar más las cosas, así que nos hemos centrado en solucionar los problemas del fin de semana. A ver qué nos depara Japón y quizá haya más competencia para nosotros".

Grégoire Munster, 7º en la general, dijo: "El rally me ha parecido una gran prueba. Creo que hemos hecho buenos tiempos, así que ha sido como la guinda del pastel. El equipo ha hecho un gran trabajo y creo que puedo decir que me he sentido muy seguro con el Puma desde el primer momento. Pero en general estamos contentos con el rendimiento".

Pierre-Louis Loubet, 10º en la general, señaló: "Ha sido un fin de semana muy grande en el nuevo evento, ha sido mucho trabajo. Con el nuevo copiloto Benjamin, ha sido todo un reto para nosotros, pero todo ha funcionado bien, aunque para él haya sido muy difícil con las notas. Un poco decepcionados por nuestro pequeño error del viernes, que nos costó cuatro minutos, pero sin eso podemos decir que el ritmo no fue tan malo".

Adrien Fourmaux, primero en la RC2, dijo: "Estoy muy contento con el fin de semana. Tras un pinchazo en la tercera etapa, éramos decimoquintos en la general y recuperamos todas las posiciones para ponernos en cabeza el sábado por la noche con algunos de los mejores tiempos y ganar el rally. Ha sido un gran empujón, el coche ha ido fantástico y el equipo ha trabajado muy bien en el coche, todo ha ido siempre perfecto".

Clasificación final tras 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 12 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33