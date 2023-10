Podium pour Tänak, victoire en RC2 pour Fourmaux

Pour la première édition du Rallye d'Europe centrale en Championnat du monde des rallyes, les défis n'ont pas manqué pour les équipages de toutes les catégories. Les conditions différentes sur les routes d'Allemagne, d'Autriche et de République tchèque ont contribué au caractère unique de l'événement, et le temps humide du début de l'épreuve a fait des parcours asphaltés déjà difficiles les plus exigeants de la saison.

Ott Tänak et Martin Jarveoja ont géré cette toute nouvelle épreuve avec leur détermination et leur savoir-faire habituels, ouvrant le bal jeudi à Prague avec le meilleur temps sur l'hippodrome unique de Velká Chuchle. Vendredi, Tänak a lutté contre les conditions humides et a dû s'adapter pour continuer à se battre en tête du peloton, car il n'y avait pas d'assistance à midi pour apporter des modifications aux réglages. Les temps de l'Estonien sont restés constants parmi les cinq premiers et il a terminé la journée en quatrième position du classement général, à 43,2 secondes du podium.

Samedi, Tänak est monté sur le podium après la sortie de route d'Elfyn Evans dans la SP11. Des modifications apportées au service de midi ont donné un coup de fouet à la voiture numéro huit et ont contribué à sa troisième place lors de l'étape suivante, lui faisant manquer le meilleur temps général pour un tout petit 0,1 seconde. L'objectif du dimanche était de conserver cette position, et Tänak a fait preuve de prudence pour s'assurer un deuxième podium consécutif dans cet avant-dernier rallye de la saison.

Pour leur deuxième sortie au volant de la Puma, Grégoire Munster et Louis Louka ont fait forte impression en menant le Rally1 pour la première fois sur asphalte. Les spectateurs ont vu Munster évoluer à un rythme impressionnant et avec une grande confiance, se livrant à une lutte serrée entre lui et son coéquipier Pierre Louis-Loubet en tête-à-tête. Munster a vécu une expérience totalement différente de sa précédente sortie au Chili le mois dernier et s'est rapidement habitué à l'aérodynamisme de la voiture sur l'asphalte. Sa solide performance l'a récompensé par une impressionnante septième place au général, tout en impressionnant beaucoup de monde au parc d'assistance.

Face au défi d'un nouveau format d'épreuve, Pierre-Louis Loubet s'est également concentré sur le développement de sa relation avec son nouveau copilote Benjamin Veillas. Le duo français a réalisé une belle performance en gérant des conditions difficiles, rendues encore plus difficiles par leur position à l'extérieur plus tard dans la journée de vendredi. Malheureusement, Loubet a perdu plus de quatre minutes et demie dans l'ES8 en raison d'un tête-à-queue suivi d'un changement de roue et a été éliminé de la course, mais il s'est battu jusqu'à la fin du rallye pour terminer sa saison 2023.

Richard Millener, chef d'équipe, a déclaré : "Tout d'abord, je dois faire une mention spéciale à Adrien et Alex. Passer de la 15e à la 1re place au cours du week-end, c'est incroyable. Ott et Martin sont montés sur le podium pour la deuxième fois consécutive. Je pense qu'il est juste de dire qu'Ott n'était pas à l'aise dans la voiture dans ces conditions. En restant déterminé et en n'abandonnant jamais, il est monté sur le podium pour la deuxième fois consécutive, ce dont nous sommes tous très heureux. Grégoire et Louis ont été vraiment impressionnants. Avec si peu d'expérience en Rallye 1, ils ont montré tout leur potentiel. Ils ont vraiment réussi à le faire. Les sourires sur leurs visages montrent clairement ce qu'ils ressentent ! Et pour Pierre et Ben, ce fut une année vraiment formidable de collaboration, même si la saison ne s'est pas terminée comme ils l'espéraient, et nous espérons tous pouvoir poursuivre ce voyage en 2024. Je pense que ce rallye a un très grand avenir et j'ai hâte de revenir l'année prochaine ! J'espère qu'ils vont maintenant tous prendre un repos bien mérité".

Ott Tänak, 3e du classement général, a déclaré : "C'est un excellent résultat après le week-end, donc ce n'est pas du tout un mauvais week-end. Le fait que nous n'ayons pas eu d'ennuis nous a rendu quelque chose de positif. Je dirais que nous n'avons pas été très compétitifs ce week-end, mais même vendredi, nous n'avions pas une bonne position de départ et à midi ce jour-là, nous étions déjà dans une position où il n'y avait plus de raison de pousser les choses plus loin, donc nous nous sommes concentrés sur la résolution du problème ce week-end. Nous verrons ce que le Japon nous réserve, et peut-être qu'il y aura plus de concurrence pour nous".

Grégoire Munster, 7e au général, a déclaré : "Le rallye m'a fait l'effet d'un grand test. Je pense que nous avons réalisé de bons temps, donc c'était un peu la cerise sur le gâteau. L'équipe a fait un travail formidable et je pense pouvoir dire que je me suis tout de suite senti assez en confiance avec la Puma, et c'est un point vraiment positif de la voiture que de se sentir tout de suite à l'aise. Mais dans l'ensemble, nous étions satisfaits de la performance".

Pierre-Louis Loubet, 10e au général, a noté : "C'était un très gros week-end sur la nouvelle épreuve, il y avait beaucoup de travail. Avec le nouveau copilote Benjamin, c'était très exigeant pour nous, mais tout a bien fonctionné, même si c'était très difficile pour lui avec les notes. Un peu déçu par notre petite erreur du vendredi qui nous a fait perdre quatre minutes, mais sans cela, nous pouvons dire que le rythme n'était pas si mauvais".

Adrien Fourmaux, premier de la RC2, a mené : "Vraiment heureux de ce week-end. Après une crevaison lors de la troisième étape, nous étions quinzièmes au total et nous avons rattrapé toutes les positions pour prendre la tête le samedi soir avec quelques meilleurs temps et remporter le rallye. C'était un gros coup de pouce, la voiture était fantastique et l'équipe a vraiment bien travaillé sur la voiture, tout était toujours parfait".

Classement final après 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33