Podio per Tänak, vittoria in RC2 per Fourmaux

La prima edizione del Central Europe Rally nel Campionato del Mondo Rally non è stata priva di sfide per gli equipaggi di tutte le categorie. Le diverse condizioni delle strade in Germania, Austria e Repubblica Ceca hanno reso l'evento ancora più unico, e il tempo piovoso all'inizio dell'evento ha reso i già difficili tratti asfaltati i più impegnativi della stagione.

Ott Tänak e Martin Jarveoja hanno affrontato il nuovo evento con la consueta determinazione e abilità, inaugurando l'evento a Praga giovedì con il miglior tempo sull'esclusivo tracciato di Velká Chuchle. Tänak ha lottato con le condizioni di bagnato il venerdì e ha dovuto adattarsi per continuare a lottare in testa al gruppo, dato che all'ora di pranzo non c'era la possibilità di apportare modifiche all'assetto. I tempi dell'estone sono rimasti costanti nella top five e ha concluso la giornata al quarto posto assoluto, a 43,2 secondi dal podio.

Sabato, Tänak ha conquistato il podio dopo l'uscita di strada di Elfyn Evans nella SS11. Le modifiche apportate durante l'assistenza di mezzogiorno hanno dato una spinta alla vettura numero otto, che ha concluso la tappa successiva al terzo posto, mancando il miglior tempo complessivo per soli 0,1 secondi. L'obiettivo di domenica era quello di mantenere la posizione e Tänak si è prodotto in una guida prudente per assicurarsi il secondo podio consecutivo nel penultimo rally della stagione.

Grégoire Munster e Louis Louka hanno fatto un'ottima impressione nella loro seconda uscita con il Puma, conducendo il Rally1 su asfalto per la prima volta. Gli spettatori hanno visto Munster guidare con un ritmo e una sicurezza impressionanti, con una battaglia serrata tra lui e il compagno di squadra Pierre Louis-Loubet negli intervalli. Munster ha vissuto un'esperienza completamente diversa rispetto alla sua precedente uscita in Cile il mese scorso e si è adattato rapidamente all'aerodinamica della vettura su asfalto. Le sue ottime prestazioni lo hanno premiato con un impressionante settimo posto assoluto, impressionando molti nel parco assistenza.

Di fronte alla sfida di un nuovo formato di evento, Pierre-Louis Loubet si è anche concentrato sullo sviluppo del rapporto con il suo nuovo copilota Benjamin Veillas. Il duo francese si è comportato bene, affrontando condizioni difficili rese più impegnative dalla posizione di partenza tardiva di venerdì. Purtroppo, Loubet ha perso più di quattro minuti e mezzo sulla SS8 a causa di un testacoda e del successivo cambio di ruota e si è ritirato dalla gara, ma ha lottato fino alla fine del rally per concludere la sua stagione per il 2023.

Richard Millener, Team Principal, ha dichiarato: "Prima di tutto devo fare una menzione speciale ad Adrien e Alex. Passare dal 15° al 1° posto nel corso del weekend è incredibile. Ott e Martin sono saliti sul podio per la seconda volta consecutiva. Credo sia giusto dire che Ott non era a suo agio in macchina in queste condizioni. Rimanendo determinato e non arrendendosi mai, è salito sul podio per la seconda volta consecutiva, cosa di cui siamo tutti molto felici. Gregoire e Louis sono stati davvero impressionanti. Con così poca esperienza di Rally 1, hanno mostrato il loro potenziale. Entrambi si sono comportati molto bene. I sorrisi sui loro volti fanno capire come si sentono! E per Pierre e Ben è stato un anno di lavoro davvero fantastico, anche se la stagione non si è conclusa come speravano, e tutti noi speriamo di poter continuare questo viaggio nel 2024. Penso che questo rally abbia un futuro molto luminoso e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo! Spero che ora tutti si godano il meritato riposo".

Ott Tänak, terzo assoluto, ha dichiarato: "È un ottimo risultato dopo il weekend, quindi non è stato affatto un brutto weekend. Il fatto che non abbiamo avuto problemi ci ha restituito qualcosa di buono. Direi che non siamo stati particolarmente competitivi in questo fine settimana, ma non avevamo una buona posizione in griglia nemmeno venerdì e all'ora di pranzo di quel giorno eravamo già in una posizione in cui non c'era motivo di spingere ulteriormente, quindi ci siamo concentrati sulla gestione del weekend problematico. Vediamo cosa ci riserverà il Giappone e forse ci sarà più competizione per noi".

Grégoire Munster, settimo assoluto, ha dichiarato: "Il rally mi è sembrato un grande test. Penso che abbiamo fatto dei buoni tempi, quindi è stata un po' la ciliegina sulla torta. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e credo di poter dire che mi sono sentito subito a mio agio con la Puma, e questo è un aspetto molto positivo della vettura, che ti fa sentire subito a tuo agio. Nel complesso siamo soddisfatti della prestazione".

Pierre-Louis Loubet, 10° assoluto, ha osservato: "È stato un fine settimana molto impegnativo per questo nuovo evento, è stato molto faticoso. Con il nuovo copilota Benjamin è stato molto impegnativo per noi, ma tutto ha funzionato bene, anche se è stato molto difficile per lui con le note. Siamo un po' delusi per il nostro piccolo errore di venerdì che ci è costato quattro minuti, ma senza questo possiamo dire che il ritmo non era poi così male".

Adrien Fourmaux, primo nella RC2, ha dichiarato: "Sono molto contento del weekend. Dopo una foratura nella terza tappa, eravamo quindicesimi in classifica generale e abbiamo recuperato tutte le posizioni per prendere il comando sabato sera con alcuni tempi veloci e vincere il rally. È stata una grande spinta, la macchina era fantastica e il team ha lavorato molto bene sulla vettura, tutto era sempre perfetto."

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33