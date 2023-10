Pódio para Tänak, vitória de Fourmaux na RC2

Ott Tänak terminou a sua penúltima prova de serviço com o Ford Puma no pódio do novo Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo, com Adrien Fourmaux a vencer a classificação RC2.

Na primeira edição do Rali da Europa Central do Campeonato do Mundo de Ralis não faltaram desafios para as equipas de todas as categorias. As diferentes condições das estradas na Alemanha, Áustria e República Checa contribuíram para a singularidade do evento e o tempo húmido no início da prova tornou as já difíceis secções de asfalto as mais exigentes desta temporada.

Ott Tänak e Martin Jarveoja enfrentaram o novo evento com a sua habitual determinação e habilidade, abrindo o evento em Praga na quinta-feira com o tempo mais rápido na pista única de Velká Chuchle. Tänak debateu-se com as condições de chuva na sexta-feira e teve de se adaptar para continuar a lutar na frente do pelotão, uma vez que não havia serviço à hora de almoço para fazer alterações ao set-up. Os tempos do estónio mantiveram-se consistentes entre os cinco primeiros e ele terminou o dia em quarto lugar da geral, a 43,2 segundos do pódio.

No sábado, Tänak conseguiu um lugar no pódio depois de Elfyn Evans ter saído da estrada na SS11. As alterações efectuadas ao meio-dia deram um impulso ao carro número oito e ajudaram-no a terminar em terceiro lugar na etapa seguinte, perdendo o melhor tempo da geral por apenas 0,1 segundos. O objetivo no domingo era manter a posição e Tänak fez uma condução cautelosa para garantir o seu segundo pódio consecutivo no penúltimo rali da temporada.

Grégoire Munster e Louis Louka impressionaram bastante na sua segunda participação com o Puma, liderando o Rally1 em asfalto pela primeira vez. Os espectadores viram Munster conduzir com um ritmo e uma confiança impressionantes, com uma batalha renhida entre ele e o colega de equipa Pierre Louis-Loubet nas separações. Munster teve uma experiência completamente diferente da que teve no mês passado no Chile e adaptou-se rapidamente à aerodinâmica do carro em asfalto. O seu bom desempenho recompensou-o com um impressionante sétimo lugar na geral e impressionou muitos no parque de assistência.

Confrontado com o desafio de um novo formato de evento, Pierre-Louis Loubet também se concentrou em desenvolver a sua relação com o seu novo copiloto Benjamin Veillas. A dupla francesa teve um bom desempenho, enfrentando condições difíceis que se tornaram ainda mais difíceis devido à sua posição de partida tardia na sexta-feira. Infelizmente, Loubet perdeu mais de quatro minutos e meio em SS8 devido a uma volta e subsequente mudança de roda e retirou-se da corrida, mas lutou até ao fim do rali para terminar a sua época de 2023.

Richard Millener, Diretor da Equipa, afirmou: "Antes de mais, tenho de fazer uma menção especial ao Adrien e ao Alex. Passar do 15º para o 1º lugar ao longo do fim de semana é incrível. Ott e Martin terminaram no pódio pela segunda vez consecutiva. Penso que é justo dizer que Ott não se sentia confortável no carro nestas condições. Mantendo-se determinado e nunca desistindo, subiu ao pódio pela segunda vez consecutiva, o que nos deixa a todos muito satisfeitos. O Gregoire e o Louis foram realmente impressionantes. Com tão pouca experiência no Rali 1, mostraram o potencial que têm. Ambos estiveram muito bem. Os sorrisos nos seus rostos mostram claramente como se sentem! E para Pierre e Ben, foi um ano muito bom de trabalho em conjunto, mesmo que a época não tenha terminado como esperavam, e todos esperamos poder continuar esta viagem em 2024. Penso que este rali tem um futuro muito brilhante e estou ansioso por regressar no próximo ano! Espero que todos eles tenham agora o seu merecido descanso".

Ott Tänak, 3º da geral, afirmou: "É um excelente resultado após o fim de semana, por isso não foi um mau fim de semana. O facto de não termos tido problemas deu-nos um bom retorno. Diria que não fomos particularmente competitivos este fim de semana, mas também não tivemos uma boa posição na grelha de partida na sexta-feira e, à hora de almoço desse dia, já estávamos numa posição em que não havia razão para ir mais longe, pelo que nos concentrámos em resolver o problema do fim de semana. Vamos ver o que nos traz o Japão e talvez haja mais competição para nós."

Grégoire Munster, 7º da geral, afirmou: "O rali foi um grande teste para mim. Acho que fizemos alguns bons tempos, por isso foi um pouco como a cereja no topo do bolo. A equipa fez um excelente trabalho e acho que posso dizer que me senti bastante confiante com o Puma logo de início e é um ponto muito positivo do carro sentirmo-nos confortáveis logo de início. Mas, no geral, ficámos satisfeitos com o desempenho."

Pierre-Louis Loubet, 10º da geral, referiu: "Foi um fim de semana muito grande no novo evento, foi muito trabalho. Com o novo copiloto Benjamin, foi um grande desafio para nós, mas tudo funcionou bem, mesmo que tenha sido muito difícil para ele com as notas. Um pouco desiludidos com o nosso pequeno erro na sexta-feira, que nos custou quatro minutos, mas sem isso podemos dizer que o ritmo não foi assim tão mau."

Adrien Fourmaux, primeiro na RC2, disse: "Estou muito contente com o fim de semana. Depois de um furo na terceira etapa, estávamos em décimo quinto lugar na geral e recuperámos todas as posições para assumir a liderança no sábado à noite com alguns tempos mais rápidos e vencer o rali. Foi um grande empurrão, o carro estava fantástico e a equipa trabalhou muito bem no carro, esteve sempre tudo perfeito."

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33