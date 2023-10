Triple victoire pour Škoda, Mikkelsen champion WRC2

17 Škoda Fabia dans le top 20 du classement WRC2 après un rallye exigeant avec des épreuves spéciales en République tchèque, en Autriche et en Allemagne.

Le champion du monde WRC2 de la saison 2023 s'appelle Andreas Mikkelsen. Lors de la première édition du Rallye d'Europe centrale, le Norvégien a marqué trois points en réalisant le meilleur temps de la catégorie dans la Power Stage finale, ce qui lui a permis de remporter pour la deuxième fois de sa carrière la couronne de cette catégorie de rallye, la deuxième plus élevée au niveau du championnat du monde. Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F) ont remporté la victoire WRC2 au Rallye d'Europe centrale devant deux autres équipages Škoda Fabia RS Rally2, Erik Cais/Daniel Trunkát (CZ) et Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL).

Après sept manches consécutives sur sol meuble, le Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) est revenu à l'asphalte avec la première édition du Rallye d'Europe centrale. Après un départ dans le centre de la capitale tchèque Prague, le parcours a traversé l'Autriche jusqu'à l'arrivée à Passau, en Bavière. Alors que les deux courtes épreuves de démonstration du jeudi soir se sont déroulées sans incident notable, la situation a radicalement changé dès le début de la journée de vendredi. De fortes précipitations ont provoqué de l'eau stagnante sur certaines spéciales, si bien que toutes les voitures WRC2 ont quitté le parc d'assistance chaussées de pneus pluie.

Yohann Rossel (Citroën) a été le premier à faire les frais de ces conditions difficiles : Le Français est sorti de la route dans la troisième spéciale et n'a pas pu continuer le rallye. Andreas Mikkelsen et son copilote Torstein Eriksen ont eu plus de chance dans une situation similaire dans la spéciale suivante : les deux Norvégiens ont été aidés par des spectateurs qui ont poussé leur Fabia RS Rally2 sur l'asphalte après une sortie de route. Après avoir franchi la ligne d'arrivée de l'ES4, Mikkelsen et Eriksen ont démontré leurs talents de mécaniciens en effectuant les réparations nécessaires sur leur outil de travail sans aide extérieure - les organisateurs n'avaient pas prévu de pause d'assistance à midi ce jour-là. Mais la perte de temps de plus de dix minutes due à cet incident leur a fait perdre toute chance de remporter la victoire en WRC2.

Leurs coéquipiers de Toksport WRT Gus Greensmith/Jonas Andersson (GB/S) n'ont pas eu de chance non plus. Le duo anglo-suédois a perdu une minute à cause d'une crevaison dans la toute première spéciale du jour. A la fin de la journée de vendredi, ils se sont classés huitième au classement WRC2, Mikkelsen/Eriksen étant 19e. Dès le début de la Power Stage, tous les regards se sont tournés vers les deux prétendants au titre, Gus Greensmith et Andreas Mikkelsen. Ils ont attaqué la dernière spéciale depuis les positions 4 et 13 du WRC2. Alors que Mikkelsen/Eriksen ont réalisé le meilleur temps et ont ainsi augmenté leur score en WRC de trois points pour le porter à 111, Greensmith/Andersson n'ont pas pu engranger de points supplémentaires en terminant septième après un tête-à-queue. Avec sa quatrième place au classement final du WRC2, Greensmith compte également 111 points en WRC. Toutefois, en cas d'égalité de points, c'est le nombre le plus élevé de victoires de la saison qui fait la différence et Mikkelsen est donc sacré champion du monde WRC2. Greensmith ne peut opposer que deux premières places au Mexique et au Portugal à ses trois succès en Sardaigne, en Estonie et en Grèce.

"Je suis très heureux d'avoir remporté pour la deuxième fois le titre de champion du monde WRC2. D'autant plus qu'en début de saison, je ne pouvais pas m'attendre à être en lice pour le championnat", a résumé Mikkelsen. "Je tiens à remercier les fans qui nous ont poussés à reprendre la route vendredi. Après cette glissade, nous nous sommes uniquement concentrés sur la Power Stage. Cette stratégie a porté ses fruits".

Tout comme ses deux collègues de marque placés devant lui, Kajetan Kajetanowicz a engrangé des points pour le classement WRC2 Challenger grâce à son podium au Rallye d'Europe centrale. Dans ce championnat pour jeunes pilotes, le jeune Polonais n'a plus que dix points de retard sur Sami Parjari, qui conduit également une Škoda Fabia RS Rally2. Mais le Finlandais a déjà épuisé le maximum fixé par le règlement, à savoir sept participations à des rallyes du championnat du monde par saison, et ne peut donc plus marquer de points. Kajetanowicz a donc l'occasion d'obtenir les points qui lui manquent encore au championnat lors de la finale de la saison au Japon. Le pilote de la Fabia RS Rally2, Nikolay Gryazin, a lui aussi encore des chances d'être un outsider dans le classement Challenger.

Le titre de la WRC Masters Cup se jouera également au Rallye du Japon (16 au 19 novembre 2023). L'Allemand Armin Kremer, copiloté par sa fille Ella, a remporté haut la main la victoire au Rallye d'Europe centrale au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe Baumschlager Rallye&Racing dans cette catégorie réservée aux pilotes de plus de 50 ans. Les Autrichiens Johannes Keferböck/Ilka Minor et les Hongrois Zoltán Lászlo/Gábor Zsiros ont été suivis par deux autres équipages Fabia RS Rally2 aux deuxième et troisième places. Il ne reste plus qu'une manche à disputer et Kremer accuse un retard de 18 points sur le leader de la WRC Masters Cup, Alexander Villanueva. Si l'Allemand décide de prendre le départ au pays du soleil levant, l'épreuve de force entre les deux pilotes de plus de 50 ans et leurs Škoda Fabia aura lieu là-bas.