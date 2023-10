Škoda con una doppietta, Mikkelsen campione WRC2

17 Škoda Fabia nella top-20 della classifica WRC2 dopo un rally impegnativo con prove speciali in Repubblica Ceca, Austria e Germania.

Il Campione del Mondo WRC2 per la stagione 2023 è Andreas Mikkelsen. Tre punti per il miglior tempo di classe nella Power Stage finale sono stati sufficienti al norvegese per conquistare per la seconda volta in carriera la corona in questa seconda categoria di rally più alta a livello di campionato del mondo. La vittoria del WRC2 al Rally Central Europe è stata conquistata da Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F) davanti ad altri due equipaggi di Škoda Fabia RS Rally2, Erik Cais/Daniel Trunkát (CZ) e Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL).

Dopo sette gare consecutive su fondi sciolti, il FIA World Rally Championship (WRC) è tornato sulle strade asfaltate con il Central Europe Rally, che si è svolto per la prima volta. Dopo la partenza nel centro della capitale ceca Praga, il percorso ha attraversato l'Austria per arrivare al traguardo di Passau, in Baviera. Mentre le due brevi tappe spettacolo di giovedì sera si sono svolte senza incidenti degni di nota, il quadro è cambiato radicalmente all'inizio di venerdì. Le forti piogge hanno causato acqua stagnante su alcune delle prove speciali (SS), tanto che tutte le vetture WRC2 hanno lasciato il parco assistenza con pneumatici da pioggia.

Yohann Rossel (Citroën) è stato il primo a rendere omaggio alle condizioni difficili: Il francese è uscito di strada sulla terza prova speciale e non ha potuto continuare il rally. Andreas Mikkelsen e il copilota Torstein Eriksen sono stati più fortunati in una situazione simile sulla prova speciale successiva: dopo una scivolata, i due norvegesi sono stati aiutati da alcuni spettatori che hanno spinto la loro Fabia RS Rally2 di nuovo sull'asfalto. Dopo aver tagliato il traguardo della SS 4, Mikkelsen ed Eriksen hanno dimostrato il loro talento di meccanici, effettuando le necessarie riparazioni alle loro attrezzature da lavoro senza alcun aiuto esterno - gli organizzatori non avevano previsto una pausa di servizio a mezzogiorno per questa giornata. Tuttavia, la perdita di tempo di oltre dieci minuti causata dall'incidente ha tolto loro ogni possibilità di vincere il WRC2.

Anche i loro compagni di squadra Toksport WRT Gus Greensmith/Jonas Andersson (GB/S) sono stati sfortunati. A causa di una foratura nella prima tappa della giornata, il duo britannico-svedese ha perso circa un minuto. Alla fine del venerdì erano ottavi nella classifica WRC2, mentre Mikkelsen/Eriksen si trovavano in 19a posizione. Con l'inizio della Power Stage, tutti gli occhi si sono rivolti ai due contendenti al titolo Gus Greensmith e Andreas Mikkelsen. I due hanno affrontato la tappa finale partendo dalle posizioni WRC2 quattro e tredici. Mentre Mikkelsen/Eriksen hanno fatto segnare il tempo più veloce, incrementando così il loro conto nel WRC di tre punti e portandolo a 111, Greensmith/Andersson non hanno potuto raccogliere altri punti con il settimo posto dopo un testacoda. Con il quarto posto nel risultato finale WRC2 del Rally Central Europe, Greensmith ha anche 111 punti WRC. Tuttavia, in caso di parità, il maggior numero di vittorie in questa stagione deciderà la posizione di Mikkelsen come Campione del Mondo WRC2. Le tre vittorie di Greensmith in Sardegna, Estonia e Grecia possono essere compensate solo da due primi posti in Messico e Portogallo.

"Sono molto felice di aver vinto il titolo di campione del mondo WRC2 per la seconda volta. Soprattutto perché all'inizio della stagione non potevo aspettarmi di essere in lizza per il campionato", ha riassunto Mikkelsen. "Il mio grande ringraziamento va ai tifosi che ci hanno spinto a tornare in strada venerdì. Dopo quella scivolata ci siamo concentrati solo sulla Power Stage. Questa strategia ha dato i suoi frutti".

Come i suoi due colleghi di marca che lo precedono, anche Kajetan Kajetanowicz ha raccolto punti per la classifica WRC2 Challenger, parallelamente al suo podio al Rally Central Europe. In questo campionato per giovani piloti, il giovane polacco è ora a soli dieci punti da Sami Parjari, anch'egli alla guida di una Škoda Fabia RS Rally2. Tuttavia, il finlandese ha già esaurito il limite massimo di sette partecipazioni ai rally WRC per stagione previsto dal regolamento, quindi non può ottenere altri punti. Kajetanowicz ha quindi l'opportunità di raccogliere i punti rimanenti del campionato nel finale di stagione in Giappone. Ha ancora qualche chance nella classifica Challenger anche il pilota della Fabia RS Rally2 Nikolay Gryazin.

Il WRC Rally Japan (16-19 novembre 2023) deciderà anche il titolo della WRC Masters Cup. Il tedesco Armin Kremer, con la figlia Ella come copilota, si è assicurato una vittoria di tutto rispetto in questa classifica per i piloti dai 50 anni in su con la sua Škoda Fabia RS Rally2 del Team Baumschlager Rallye&Racing al Rally Central Europe. Con gli austriaci Johannes Keferböck/Ilka Minor e gli ungheresi Zoltán Lászlo/Gábor Zsiros, altri due equipaggi di Fabia RS Rally2 hanno seguito in seconda e terza posizione. A una gara dalla fine della stagione, Kremer è a 18 punti dal leader della WRC Masters Cup Alexander Villanueva. Se il tedesco decidesse di partire dalla terra del Sol Levante, sarebbe una resa dei conti tra i due piloti over 50 e le loro Škoda Fabia.