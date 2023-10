Škoda com um dois-três, Mikkelsen campeão do WRC2

O piloto da Škoda Andreas Mikkelsen conquista o título do WRC contra o companheiro de equipa da Toksport WRT Gus Greensmith em igualdade de pontos, a dupla francesa Nicolas Ciamin/Yannick Roche lidera o pódio puro do Škoda WRC2 com o seu Fabia RS Rally2.

17 Škoda Fabia no top-20 da classificação do WRC2 após um rali exigente com etapas especiais na República Checa, Áustria e Alemanha.

O Campeão do Mundo WRC2 para a época de 2023 é Andreas Mikkelsen. Três pontos pelo melhor tempo da classe na Power Stage final foram suficientes para o norueguês conquistar a coroa nesta segunda categoria de rali mais elevada ao nível do campeonato do mundo pela segunda vez na sua carreira. A vitória do WRC2 no Rali da Europa Central foi assegurada por Nicolas Ciamin/Yannick Roche (F), à frente de duas outras equipas do Škoda Fabia RS Rally2, Erik Cais/Daniel Trunkát (CZ) e Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL).

Depois de sete rondas consecutivas em pisos de terra, o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) regressou às estradas de asfalto com o Rali da Europa Central, que se realizou pela primeira vez. Após a partida no centro da capital checa, Praga, o percurso passou pela Áustria e terminou em Passau, na Baviera. Enquanto as duas curtas etapas de espetáculo de quinta-feira à noite decorreram sem quaisquer incidentes dignos de registo, o cenário mudou radicalmente no início de sexta-feira. A chuva intensa causou água parada em algumas das etapas especiais (SS), pelo que todos os carros do WRC2 saíram do parque de assistência com pneus de chuva.

Yohann Rossel (Citroën) foi o primeiro a prestar homenagem às condições difíceis: O francês saiu da estrada na terceira especial e não pôde continuar o rali. Andreas Mikkelsen e o seu copiloto Torstein Eriksen tiveram mais sorte numa situação semelhante na etapa especial seguinte: após uma derrapagem, os dois noruegueses foram ajudados por alguns espectadores que empurraram o seu Fabia RS Rally2 de volta para o asfalto. Depois de cruzarem a linha de chegada da SS 4, Mikkelsen e Eriksen demonstraram o seu talento como mecânicos e efectuaram as reparações necessárias no seu equipamento de trabalho sem ajuda externa - os organizadores não tinham programado uma paragem de serviço ao meio-dia para este dia. No entanto, a perda de tempo de mais de dez minutos causada pelo incidente privou-os de qualquer hipótese de vencer o WRC2.

Os seus companheiros de equipa da Toksport WRT, Gus Greensmith/Jonas Andersson (GB/S), também não tiveram sorte. Devido a um furo logo na primeira etapa do dia, a dupla britânico-sueca perdeu cerca de um minuto. No final de sexta-feira, ocupavam o oitavo lugar na classificação do WRC2, enquanto Mikkelsen/Eriksen se encontravam na 19ª posição. Com o início da Power Stage, todas as atenções se viram para os dois candidatos ao título Gus Greensmith e Andreas Mikkelsen. Eles enfrentaram a última etapa a partir das posições 4 e 13 do WRC2. Enquanto Mikkelsen/Eriksen fizeram o tempo mais rápido e aumentaram a sua conta no WRC em três pontos para 111, Greensmith/Andersson não conseguiram somar mais pontos com o sétimo lugar depois de uma derrapagem. Com o quarto lugar no resultado final do WRC2 do Rali da Europa Central, Greensmith soma também 111 pontos WRC. No entanto, em caso de empate, o maior número de vitórias nesta época decide a posição de Mikkelsen como Campeão do Mundo WRC2. As três vitórias de Greensmith na Sardenha, Estónia e Grécia só podem ser compensadas por dois primeiros lugares no México e em Portugal.

"Estou muito feliz por ter conquistado o título do Campeonato do Mundo WRC2 pela segunda vez. Especialmente porque no início da época não podia esperar estar na luta pelo campeonato", resumiu Mikkelsen. "Os meus agradecimentos vão para os fãs que nos empurraram de volta para a estrada na sexta-feira. Depois desse deslize, concentrámo-nos apenas na Power Stage. Essa estratégia deu frutos."

Tal como os seus dois colegas de marca colocados à sua frente, Kajetan Kajetanowicz também acumulou pontos para a classificação do WRC2 Challenger, em paralelo com o seu lugar no pódio no Rali da Europa Central. Neste campeonato para jovens pilotos, o jovem polaco está agora a apenas dez pontos de Sami Parjari, que também conduz um Škoda Fabia RS Rally2. No entanto, o finlandês já esgotou o máximo de sete participações em ralis do WRC por época estipulado pelos regulamentos, pelo que não pode marcar mais pontos. Kajetanowicz tem, por isso, a oportunidade de recolher os restantes pontos do campeonato no final da época no Japão. O piloto do Fabia RS Rally2, Nikolay Gryazin, também tem uma hipótese remota na classificação Challenger.

O WRC Rally do Japão (16-19 de novembro de 2023) também decidirá o título da WRC Masters Cup. O alemão Armin Kremer, com a sua filha Ella como copiloto, assegurou uma vitória dominante nesta classificação para pilotos com 50 anos ou mais com o seu Škoda Fabia RS Rally2 da Team Baumschlager Rallye&Racing no Rali da Europa Central. Com os austríacos Johannes Keferböck/Ilka Minor e os húngaros Zoltán Lászlo/Gábor Zsiros, duas outras equipas do Fabia RS Rally2 seguiram em segundo e terceiro lugar. A uma ronda do final da temporada, Kremer está a 18 pontos do líder da WRC Masters Cup, Alexander Villanueva. Se o alemão decidir começar na terra do sol nascente, será um confronto entre os dois pilotos com mais de 50 anos e os seus Škoda Fabia.