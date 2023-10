Objectif de Keferböck - un podium en Masters Cup

Le jeudi matin, à 6 heures, la Skoda Fabia Rally2 a pris la direction de Prague. Là, à 11 heures, il était possible de visiter avec la voiture de rallye la Superstage, avec laquelle le rallye a été ouvert l'après-midi. Ensuite, nous nous sommes rendus à Klatovy, où un circuit était également au programme. Keferböck : "C'était dans l'obscurité, et à chaque fois qu'il fait nuit, j'ai du mal avec les lunettes, avec la vue. Il est alors vraiment difficile pour moi d'évaluer les points de braquage".

Des conditions extrêmement difficiles

Le rallye a vraiment commencé le vendredi matin, par temps de pluie. Keferböck : "Comme nous avons effectué la reconnaissance par temps sec, nous nous sommes doutés que la pluie rendrait le terrain vraiment boueux. Mais que ce soit aussi boueux - nous ne nous y attendions pas". La première spéciale du vendredi, SP3, a fait des victimes, des pilotes de renom de la trempe d'Andreas Mikkelsen ou de Yohan Rossel sont sortis de la piste. Keferböck acquiesce : "C'était vraiment des conditions difficiles".

"Kremer était trop rapide pour nous"

Ce qui est vite devenu évident : Armin Kremer, son concurrent direct dans la WRC Masters Cup, était imbattable dès le début : "Armin était tout simplement trop rapide pour nous cette fois. Nous aurions dû prendre trop de risques pour y remédier. Nous avons donc roulé proprement à notre rythme, car l'arrivée était une condition sine qua non pour finir dans le top 3 annuel de la WRC Masters Cup". Une fois de plus, on a également roulé en soirée, mais une fois de plus, il a rencontré des problèmes de visibilité dans l'obscurité.

Le samedi a été une bonne journée pour le duo Johannes Keferböck/Ilka Minor. "Nous nous sommes massivement améliorés, nous étions nettement plus rapides au kilomètre. Comme Kremer était hors de portée, nous avons suivi notre rythme et n'avons pas fait d'erreurs".

Sauf le soir, à nouveau dans l'obscurité : "Il y avait un endroit où nous étions même avertis. Mais là, nous avons littéralement glissé dans un fossé avec l'accélérateur au ralenti, dont nous n'avons pas pu sortir pendant quatre minutes. Heureusement, il y avait beaucoup de fans et de bénévoles qui nous ont aidés à remonter la pente. Je tiens encore une fois à les remercier chaleureusement. Car l'arrivée était importante pour le championnat".

Dimanche, Johannes Keferböck et Ilka Minor ont profité du reste du rallye : "Nous avons roulé à notre rythme, nous nous sommes contentés de la deuxième place derrière Armin Kremer. Il a tout simplement très bien conduit, très vite, et a été le véritable vainqueur de la WRC Masters Cup.

Keferböck ne tarit pas non plus d'éloges sur les organisateurs du premier rallye d'Europe centrale : "C'était une super manifestation avec de superbes parcours". Tout compte fait, Johannes Keferböck tire un bilan final positif : "Le résultat final était très important pour nous. Nous devrions ainsi être assurés de pouvoir monter sur le podium annuel de la WRC Masters Cup. Nous sommes maintenant troisièmes et tout dépend maintenant de la participation d'un de nos poursuivants au Rallye du Japon. Je sais que le titre de la Masters Cup aurait même été possible si nous n'avions pas fait l'impasse sur le Rallye de l'Acropole".(Trawniczek)