L'obiettivo di Keferböck: il podio nella Masters Cup

Per Johannes Keferböck, il traguardo del selettivo Central Europe Rally, penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally (WRC), era il requisito fondamentale per poter arrivare terzo nella WRC Masters Cup.

Giovedì mattina alle 6 siamo partiti per Praga con la Skoda Fabia Rally2. Lì, alle 11, è stato possibile visitare il Superstage con l'auto da rally, che ha aperto il rally nel pomeriggio. Poi si è partiti per Klatovy, dove era in programma anche un circuito. Keferböck: "Era buio, e ogni volta che è buio ho difficoltà con gli occhiali, con la vista. È quindi molto difficile per me valutare i punti di inversione".

Condizioni estremamente difficili

Il rally è entrato nel vivo venerdì mattina, con la pioggia. Keferböck: "Dato che abbiamo fatto il sopralluogo con l'asciutto, sospettavamo già che sarebbe stato molto fangoso quando avrebbe piovuto. Ma non ci aspettavamo che fosse così fangoso". La prima tappa del venerdì, la SS3, ha mietuto vittime, con piloti famosi come Andreas Mikkelsen o Yohan Rossel che sono scivolati fuori pista. Keferböck annuisce: "Le condizioni erano davvero difficili".

"Kremer era troppo veloce per noi

Ciò che è apparso subito chiaro: Il diretto concorrente nella WRC Masters Cup, Armin Kremer, era imbattibile fin dall'inizio: "Armin era semplicemente troppo veloce per noi questa volta. Avremmo dovuto rischiare troppo per cambiare le cose. Pertanto, abbiamo guidato il nostro ritmo in modo pulito, perché il traguardo era un prerequisito per finire nella top 3 annuale della WRC Masters Cup". Ancora una volta, la gara si è svolta anche di sera, ma ancora una volta ha avuto problemi di visibilità al buio.

Sabato è stata una buona giornata per il duo Johannes Keferböck/Ilka Minor. "Siamo migliorati notevolmente, eravamo chiaramente più veloci al chilometro. Con Kremer fuori portata, abbiamo guidato il nostro ritmo e non abbiamo commesso errori".

Tranne che in serata, di nuovo al buio: "C'era un punto di cui eravamo stati avvertiti. Ma lì siamo letteralmente scivolati in un fosso a velocità minima, dal quale non siamo riusciti a uscire per quattro minuti. Per fortuna c'erano molti tifosi e aiutanti che ci hanno riportato in pista. Vorrei ringraziarli ancora per questo. Perché il traguardo era importante per il campionato".

Domenica, Johannes Keferböck e Ilka Minor si sono goduti il resto del rally: "Abbiamo guidato al nostro ritmo, accontentandoci del secondo posto dietro Armin Kremer. Ha semplicemente guidato molto bene e velocemente ed è stato anche il vero vincitore della WRC Masters Cup".

Keferböck ha anche parole di elogio per gli organizzatori del primo Rally dell'Europa Centrale: "È stato un evento super con piste fantastiche". Tutto sommato, Johannes Keferböck trae una conclusione positiva: "Il risultato finale è stato molto importante per noi. Dovrebbe garantirci la possibilità di concludere l'anno sul podio della WRC Masters Cup. Ora siamo al terzo posto e dipende se uno dei nostri inseguitori parteciperà ancora al Rally del Giappone. So che anche il titolo della Masters Cup sarebbe stato possibile se non avessimo saltato il Rally dell'Acropoli".(Trawniczek)