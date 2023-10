O objetivo de Keferböck - o pódio na Masters Cup

Para Johannes Keferböck, a chegada ao seletivo Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), era o requisito básico para poder terminar em terceiro lugar na WRC Masters Cup.

Na quinta-feira de manhã, às 6 horas, partimos para Praga no Skoda Fabia Rally2. Aí, às 11 horas, foi possível visitar o Superstage com o carro de rali, que abriu o rali à tarde. Depois foi a vez de Klatovy, onde um circuito também estava na agenda. Keferböck: "Foi no escuro e, sempre que está escuro, tenho dificuldades com os óculos, com a visão. Assim, é muito difícil para mim estimar os pontos de viragem".

Condições extremamente difíceis

O rali começou realmente na sexta-feira de manhã, com tempo chuvoso. Keferböck: "Uma vez que fizemos a inspeção com tempo seco, já suspeitávamos que iria haver muita lama quando chovesse. Mas não estávamos à espera que fosse tão lamacento". A primeira etapa de sexta-feira, SS3, fez as suas vítimas, com pilotos bem conhecidos como Andreas Mikkelsen ou Yohan Rossel a escorregarem para fora da pista. Keferböck acena com a cabeça: "Foram condições realmente difíceis".

"Kremer era demasiado rápido para nós"

O que rapidamente se tornou claro: O concorrente direto na WRC Masters Cup, Armin Kremer, foi imbatível desde o início: "O Armin foi simplesmente demasiado rápido para nós desta vez. Teríamos de correr demasiados riscos para mudar isso. Por isso, conduzimos o nosso ritmo de forma limpa, porque a chegada era um pré-requisito para terminar no top 3 anual da WRC Masters Cup." Mais uma vez, a corrida também foi disputada à noite, mas mais uma vez ele teve problemas de visibilidade no escuro.

Sábado foi um bom dia para a dupla Johannes Keferböck/Ilka Minor. "Melhorámos imenso, estávamos claramente mais rápidos ao quilómetro. Com Kremer fora de alcance, mantivemos o nosso ritmo e não cometemos erros."

Exceto ao fim da tarde, novamente no escuro: "Houve um ponto para o qual fomos avisados. Mas aí deslizámos literalmente para uma vala em marcha lenta, de onde não conseguimos sair durante quatro minutos. Felizmente, havia muitos fãs e ajudantes que nos puxaram de volta para a pista. Gostaria de lhes agradecer mais uma vez por esse facto. Porque a chegada era importante para o campeonato".

No domingo, Johannes Keferböck e Ilka Minor desfrutaram do resto do rali: "Conduzimos ao nosso próprio ritmo, contentando-nos com o segundo lugar atrás de Armin Kremer. Ele conduziu simplesmente muito bem e depressa e foi também o verdadeiro vencedor da WRC Masters Cup.

Keferböck também só tem elogios para os organizadores do primeiro Rali da Europa Central: "Foi um super evento com óptimas pistas". Em suma, Johannes Keferböck tira uma conclusão positiva: "O resultado final foi muito importante para nós. Deverá garantir que podemos terminar o ano no pódio da WRC Masters Cup. Estamos agora em terceiro lugar e depende agora do facto de um dos nossos perseguidores ainda competir no Rali do Japão. Sei que até o título da Masters Cup teria sido possível se não tivéssemos falhado o Rali da Acrópole."(Trawniczek)