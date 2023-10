Walter Röhrl: "¡Podría haber conducido el coche cero!"

Walter Röhrl, icono de los rallies, habló en el programa de televisión "Sport & Talk aus dem Hangar 7" sobre el Rally de Europa Central, que se celebró por primera vez en Alemania, Austria y la República Checa, y estableció comparaciones con sus días en activo.

El lunes, en el Hangar 7, el programa de televisión "Sport & Talk aus dem Hangar 7" también habló de rallies. Como parte de la charla sobre rallies, el icono de las carreras Walter Röhrl fue uno de los invitados junto a Simon Wagner y Reini Sampl.

El embajador bávaro de Porsche hizo anuncios caprichosos, y cuando vio el Quattro S1 original con un soporte de llanta corta, dijo: "En aquella época, tenía 550 CV, y normalmente tienes respeto por eso. Pero mi objetivo era que este monstruo me obedeciera como un dedito".

"Debía de estar bastante loco", se maravilló entonces Röhrl, de 76 años, al ver vídeos de los años 80 con increíbles aglomeraciones muy cerca de la carretera. "Pero entonces era la vida cotidiana: debías de estar desconectado. No me encontré con nadie, gracias a Dios".

Y Röhrl recuerda aún más: "Entonces era un deporte en el que había que estar muy en forma con todas las maniobras de cambio. Los coches eran muy difíciles de conducir, mucho más que hoy. Hoy, todo el mundo puede conducir rápido".

¿Se imagina Röhrl conduciendo los nuevos coches de rally? "A mi edad, uno debería pensar en morirse, no en coches como éstos", sonríe Röhrl y luego revela. "Tuve la oferta de conducir un coche cero esta vez en el Rally de Europa Central. Entonces dije, si me proporcionan un Audi S1, haré el coche cero. Hay tanta electrónica aquí con los coches nuevos, que no sé moverme".