Walter Röhrl : "Aurait pu conduire la voiture zéro !"

Sur le podium du nouveau Rallye d'Europe centrale, on a assisté à une image rare : les doubles champions du monde Walter Röhrl (1980, 1982) et Christian Geistdörfer félicitant les nouveaux doubles champions Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen.

Walter Röhrl, l'icône du rallye, a parlé dans l'émission télévisée "Sport & Talk aus dem Hangar 7" du Rallye d'Europe centrale, qui s'est déroulé pour la première fois en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, et a fait des comparaisons avec son époque active.

Lundi, dans le cadre de l'émission télévisée "Sport & Talk aus dem Hangar 7", le Hangar 7 a également discuté du rallye. Outre Simon Wagner et Reini Sampl, l'icône de la course automobile Walter Röhrl était également invité dans le cadre du Rallye-Talk.

L'ambassadeur bavarois de Porsche a fait des déclarations pleines d'humour - en voyant la Quattro S1 d'origine avec un court rebord, il a dit : "A l'époque, c'était 550 CV, on a normalement du respect pour ça. Mais mon objectif était alors que ce monstre m'obéisse comme mon petit doigt".

"Je devais être vraiment fou", s'étonne ensuite Röhrl, 76 ans, en regardant des vidéos des années 1980 montrant des foules incroyables tout près de la route. "Mais à l'époque, c'était le quotidien - tu devais l'ignorer. Dieu merci, je n'ai rencontré personne".

Et Röhrl se souvient encore : "C'était alors un sport pour lequel il fallait être vraiment en forme avec toutes les manœuvres de changement de vitesse. Les voitures étaient très difficiles à conduire, bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait conduire vite".

Röhrl se verrait-il conduire les nouvelles voitures de rallye ? "A mon âge, on devrait penser à mourir - pas à de telles voitures", a souri Röhrl avant de révéler. "On m'a proposé de piloter une voiture zéro au Rallye d'Europe centrale. J'ai dit que si on me donnait une Audi S1, je ferais la voiture zéro. Ici, avec les nouvelles voitures, il y a tellement d'électronique que je ne m'y connais pas".