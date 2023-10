Walter Röhrl: "Avrebbe potuto guidare la macchina zero!".

L'icona dei rally Walter Röhrl ha parlato nel programma televisivo "Sport & Talk aus dem Hangar 7" del Central Europe Rally, che si è svolto per la prima volta in Germania, Austria e Repubblica Ceca, e ha fatto paragoni con i suoi giorni di attività.

Lunedì, nell'Hangar 7, il programma televisivo "Sport & Talk aus dem Hangar 7" ha parlato anche di rally. Nell'ambito del discorso sui rally, l'icona delle corse Walter Röhrl è stato ospite insieme a Simon Wagner e Reini Sampl.

L'ambasciatore bavarese della Porsche ha fatto annunci stravaganti e, quando ha visto la Quattro S1 originale con il cavalletto per i cerchi corti, ha detto: "All'epoca aveva 550 CV, e normalmente si ha rispetto per questo. Ma il mio obiettivo era che questo mostro mi obbedisse come un dito mignolo".

"Devo essere stato un po' pazzo", ha dichiarato il 76enne Röhrl, che ha poi ammirato i video degli anni '80 con folle incredibili molto vicine alla strada. "Ma allora era la vita di tutti i giorni: dovevi essere in sintonia. Non ho incontrato nessuno, grazie a Dio".

E Röhrl ricorda ancora: "All'epoca era uno sport in cui bisognava essere davvero in forma con tutte le manovre del cambio. Le auto erano molto difficili da guidare, molto più di oggi. Oggi tutti possono guidare velocemente".

Röhrl potrebbe immaginare di guidare le nuove auto da rally? "Alla mia età si dovrebbe pensare a morire, non a macchine come queste", ha sorriso Röhrl, per poi rivelare. "Mi è stato offerto di guidare un'auto zero questa volta nel Rally dell'Europa Centrale. Ho detto: se mi forniscono un'Audi S1, farò la vettura zero. Ci sono così tanti dispositivi elettronici qui con le nuove auto che non so come muovermi".