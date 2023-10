Walter Röhrl: "Podia ter conduzido o carro zero!"

No pódio do novo Rali da Europa Central, os duplos campeões mundiais Walter Röhrl (1980, 1982) e Christian Geistdörfer felicitaram os novos duplos campeões Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen.

Walter Röhrl, ícone dos ralis, falou no programa de televisão "Sport & Talk aus dem Hangar 7" sobre o Rali da Europa Central, que se realizou pela primeira vez na Alemanha, Áustria e República Checa, e estabeleceu comparações com os seus dias de atividade.

Na segunda-feira, no Hangar 7, o programa de televisão "Sport & Talk aus dem Hangar 7" também abordou o tema dos ralis. No âmbito da conversa sobre ralis, o ícone das corridas Walter Röhrl foi convidado juntamente com Simon Wagner e Reini Sampl.

O embaixador da Porsche da Baviera fez anúncios caprichosos - e quando viu o Quattro S1 original com um suporte de jantes curtas, disse: "Na altura, tinha 550 cv e, normalmente, tem-se respeito por isso. Mas o meu objetivo era fazer com que este monstro me obedecesse como um dedo mindinho".

"Devo ter sido muito louco", diz Röhrl, de 76 anos, maravilhado com os vídeos dos anos 80, com multidões incríveis muito perto da estrada. "Mas, naquela altura, era a vida quotidiana - deve ter-se desligado disso. Não encontrei ninguém, graças a Deus".

E Röhrl recorda ainda: "Naquela altura, era um desporto em que era preciso estar em forma com todas as manobras de mudança de velocidade. Os carros eram muito difíceis de conduzir, muito mais difíceis do que hoje. Hoje, toda a gente pode conduzir depressa".

Röhrl consegue imaginar-se a conduzir os novos carros de rali? "Na minha idade, devia pensar em morrer - não em carros como estes", sorriu Röhrl e depois revelou. "Tive a proposta de conduzir um carro zero, desta vez no Rali da Europa Central. Disse então que, se me dessem um Audi S1, eu faria o carro zero. Há tanta eletrónica aqui com os novos carros que eu não sei o que fazer".