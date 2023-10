Le champion Rovanperä : "Nous avons dû travailler plus dur".

Le résultat du Finlandais, deuxième au classement général dans la région des trois pays, et l'accident d'Elfyn Evans le troisième jour signifiaient qu'il ne pouvait plus être rattrapé à un tour de la fin de la saison 2023. Rovanperä, qui est entré dans l'histoire l'an dernier en devenant le plus jeune champion WRC de tous les temps, rejoint en tant que double vainqueur une liste exclusive de légendes, dont Carlos Sainz, Walter Röhrl et Miki Biasion. Mais le chemin de la gloire du jeune homme de 23 ans n'a pas été aussi clair cette fois-ci que douze mois plus tôt.

Alors que Rovanperä a remporté six victoires lors de sa saison 2022, il n'est monté que trois fois sur le podium en 2023 jusqu'à présent. Il n'a fêté son premier triomphe de la saison que lors de la cinquième manche du Vodafone Rally de Portugal en mai.

"Je pense que je l'apprécierai encore plus", a admis le garçon, "parce que c'était par exemple si difficile et combien nous avons dû travailler pour y arriver. L'an dernier, lorsque nous avons remporté le premier titre, je pense que les sensations et les émotions étaient plus fortes, mais je pense que ce titre a été réalisé de manière plus intelligente, avec un plan pour toute la saison dans lequel nous avons été assez intelligents et aussi assez rapides. Nous avons toujours beaucoup de victoires en spéciale et nous sommes assez rapides dans toutes les conditions. Je pense que nous pouvons vraiment être fiers de ce que nous avons accompli".

Le copilote Jonne Halttunen est le bras droit de Rovanperä depuis 2017. Il lui a emboîté le pas en déclarant : "Au vu des résultats, on peut dire que la concurrence était beaucoup plus rude cette année que l'année dernière".

"L'année dernière, nous avons essayé de gagner, pas dans toutes les compétitions, mais au fond, nous avons été brutaux", a poursuivi Halttunen. "Nous avons mis beaucoup de pression et nous avons peut-être pris plus de risques. Cela nous a permis d'obtenir une bonne récompense, mais cette année, l'approche était différente : s'il y avait un rallye que nous ne pouvions pas gagner, nous avons simplement pris ce que nous pouvions. Et quand nous pouvions gagner, nous mettions la pression et essayions de gagner. La seule erreur a été commise en Finlande, et ce n'était même pas une grosse erreur - c'était juste un peu malheureux. C'était une année différente, mais une belle année".