Il campione Rovanperä: "Dovevamo lavorare di più".

Il risultato del finlandese, secondo assoluto nel triangolo, e l'incidente di Elfyn Evans nella terza giornata hanno fatto sì che non potesse essere ripreso a un round dalla fine della stagione 2023. Rovanperä, che l'anno scorso è entrato nella storia diventando il più giovane campione WRC di sempre, si unisce a una lista esclusiva di leggende come Carlos Sainz, Walter Röhrl e Miki Biasion come doppio vincitore. Ma questa volta il percorso del 23enne verso la gloria non è stato così netto come dodici mesi prima.

Mentre Rovanperä ha ottenuto sei vittorie nella stagione 2022, nel 2023 è salito sul podio solo tre volte. Ha festeggiato il suo primo trionfo in questa stagione solo alla quinta prova del Vodafone Rally de Portugal, a maggio.

"Credo che lo apprezzerò ancora di più", ha ammesso il giovane, "perché è stato molto difficile, per esempio, e quanto abbiamo dovuto lavorare per ottenerlo. L'anno scorso, quando abbiamo conquistato il primo titolo, credo che le sensazioni e le emozioni siano state maggiori, ma credo che questo titolo sia stato ottenuto in modo più intelligente, con un piano per l'intera stagione in cui siamo stati molto intelligenti e anche molto veloci. Abbiamo ancora molte vittorie di tappa e siamo abbastanza veloci in tutte le condizioni. Penso che possiamo essere davvero orgogliosi dei risultati ottenuti".

Il copilota Jonne Halttunen è il braccio destro di Rovanperä dal 2017. Ha fatto eco a questo sentimento, dicendo: "Si può vedere dai risultati che la competizione è stata molto più dura quest'anno rispetto all'anno scorso".

"L'anno scorso abbiamo cercato di vincere, non in tutte le gare, ma fondamentalmente siamo stati brutali", ha continuato Halttunen. "Abbiamo spinto molto e forse ci siamo presi dei rischi maggiori. Questo ci ha dato una buona ricompensa, ma quest'anno l'approccio è stato diverso: se c'era un rally che non potevamo vincere, abbiamo preso quello che potevamo. E quando potevamo vincere, abbiamo messo pressione e cercato di vincere. L'unico errore è stato in Finlandia, e non è stato un grosso errore, ma solo un po' di sfortuna. È stato un anno diverso, ma bello".