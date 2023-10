Campeão Rovanperä: "Tínhamos de trabalhar mais".

Kalle Rovanperä diz que o seu segundo título do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA o desafiou mais do que o primeiro, depois de garantir o título de 2023 no Rali da Europa Central de domingo.

O resultado do finlandês de segundo na geral no triângulo e o acidente de Elfyn Evans no terceiro dia significam que ele não pode ser apanhado a uma ronda do fim da época de 2023. Rovanperä, que fez história no ano passado ao tornar-se o mais jovem campeão do WRC de sempre, junta-se a uma lista exclusiva de lendas, incluindo Carlos Sainz, Walter Röhrl e Miki Biasion, como duplo vencedor. Mas o caminho do jovem de 23 anos para a glória não foi tão claro desta vez como tinha sido doze meses antes.

Enquanto Rovanperä obteve seis vitórias na sua época de 2022, só subiu ao pódio três vezes até agora em 2023. Só celebrou o seu primeiro triunfo esta época na quinta ronda do Vodafone Rally de Portugal, em maio.

"Acho que o vou apreciar ainda mais", admitiu o jovem, "porque foi muito difícil, por exemplo, e porque tivemos de trabalhar muito para isso. No ano passado, quando conquistámos o primeiro título, penso que o sentimento e as emoções foram maiores, mas penso que este título foi conquistado de uma forma mais inteligente, com um plano para toda a época em que fomos muito inteligentes e também muito rápidos. Ainda temos muitas vitórias em etapas e somos bastante rápidos em todas as condições. Penso que podemos estar muito orgulhosos do que alcançámos".

O copiloto Jonne Halttunen tem sido o braço direito de Rovanperä desde 2017. Ele fez eco desse sentimento, dizendo: "Podemos ver pelos resultados que a competição foi muito mais dura este ano do que no ano passado".

"No ano passado, tentámos ganhar, não em todas as competições, mas basicamente fomos brutais", continuou Halttunen. "Esforçámo-nos muito e talvez tenhamos corrido riscos maiores. Isso deu-nos uma boa recompensa, mas este ano a abordagem foi diferente: se havia um rali que não podíamos ganhar, ficávamos com o que podíamos. E quando podíamos ganhar, colocámos pressão e tentámos ganhar. O único erro foi na Finlândia, e nem sequer foi um grande erro - foi apenas um pouco azarado. Foi um ano diferente, mas um bom ano".