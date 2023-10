Le prodige du rallye Kalle Rovanperä

Je me permets de faire une comparaison avec Wolfgang Amadeus Mozart. Le compositeur était un prodige aux pédales du piano dans ses jeunes années, Kalle Rovanperä (maintenant âgé de 23 ans) était et reste un prodige aux pédales de sa Toyota GR Yaris Rally1, il est le Mozart du rallye.

À seulement 23 ans, Kalle Rovanperä a déjà remporté deux titres de champion du monde WRC ! Malgré son très jeune âge, notamment dans le monde du rallye, le Finlandais a déjà laissé son empreinte dans l'histoire du championnat du monde des rallyes.

Fils de l'ancien pilote Harri Rovanperä, qui a surtout roulé pour Peugeot et Mitsubishi dans les années 2000 (avec une victoire au Rallye de Suède 2001), son fils Kalle a été initié au monde du rallye dès son plus jeune âge. Jusqu'à ce que celui-ci conduise sa première voiture de rallye, à l'âge de huit ans !

Après avoir fait ses premières armes lors de championnats nationaux dans les pays baltes, Kalle Rovanperä a pris le départ du Championnat d'Europe des Rallyes (ERC) à l'âge de 16 ans, avant de passer directement au WRC2. Il est devenu champion de la discipline en 2019 et s'est assuré une place dans la catégorie reine en 2020 au sein de l'équipe Toyota.

Dès lors, le jeune Finlandais, très précoce, n'a cessé de battre des records totalement inédits dans l'histoire du WRC : en 2020, il est resté 16 jours sur le podium du Rallye de Suède à l'âge de 19 ans, 4 mois et le plus jeune pilote sur un podium WRC, dépassant ainsi de plus de deux ans l'ancien record d'Evgeny Novikov !

L'année suivante a été celle de la confirmation : En Estonie, il a remporté son premier rallye WRC à l'âge de 20 ans, 9 mois et 17 jours, effaçant ainsi le record de Jari-Matti Latvala. En 2022, Kalle Rovanperä atteindra son plein potentiel. Grâce à une saison fantastique (6 victoires en 13 rallyes), le pilote Toyota devient le plus jeune champion du monde de l'histoire au lendemain de son 22e anniversaire, battant ainsi de plus de cinq ans le vieux record de Colin McRae !

En 2023, Kalle Rovanperä a réussi à conserver son titre de champion du monde : Lors de l'avant-dernière manche de la saison, le nouveau Zentral Europa Rallye, le Finlandais a profité de l'abandon d'Elfyn Evans pour s'assurer prématurément son deuxième sacre, avec trois victoires et sept podiums.

Les super-statistiques de Kalle Rovanperä en chiffres :



63 rallyes WRC

11 victoires

20 places sur le podium

171 meilleurs temps

734 points

Plus jeune champion du monde WRC à l'âge de 22 ans et 1 jour

Plus jeune vainqueur d'un rallye WRC à l'âge de 20 ans, 9 mois et 17 jours

Plus jeune pilote à monter sur un podium WRC à l'âge de 19 ans, 4 mois et 16 jours