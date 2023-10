Il prodigio del rally Kalle Rovanperä

Permettetemi di fare un paragone con Wolfgang Amadeus Mozart. Il compositore era un prodigio ai pedali del pianoforte in gioventù, Kalle Rovanperä (oggi 23enne) era ed è un prodigio ai pedali della sua Toyota GR Yaris Rally1, è il Mozart dei rally.

Solo 23 anni e già due titoli mondiali WRC per Kalle Rovanperä! Nonostante la sua giovanissima età, soprattutto nel mondo dei rally, il finlandese ha già lasciato il segno nella storia del Campionato del Mondo Rally.

Il figlio dell'ex pilota Harri Rovanperä, che ha guidato principalmente per Peugeot e Mitsubishi negli anni 2000 (con una vittoria nel Rally di Svezia del 2001), ha introdotto il figlio Kalle nel mondo dei rally in giovane età. Finché non ha guidato la sua prima auto da rally, all'età di otto anni!

Dopo aver fatto le prime esperienze nei campionati nazionali dei Paesi baltici, Kalle Rovanperä ha partecipato al Campionato europeo di rally (ERC) all'età di 16 anni, prima di passare direttamente al WRC2. È diventato campione della disciplina nel 2019 e si è assicurato un posto nella classe regina con il team Toyota nel 2020.

Da quel momento in poi, nella sua precocità, il giovane finlandese ha continuato a battere record completamente nuovi nella storia del WRC: nel 2020, è salito sul podio del WRC per 16 giorni al Rally di Svezia all'età di 19 anni, 4 mesi e il più giovane pilota, battendo il vecchio record di Evgeny Novikov di oltre due anni!

L'anno successivo è stato l'anno della conferma: In Estonia, vince il suo primo rally WRC all'età di 20 anni, 9 mesi e 17 giorni, cancellando il record di Jari-Matti Latvala. Nel 2022, Kalle Rovanperä raggiungerà il suo pieno potenziale. Grazie a una stagione fantastica (6 vittorie in 13 rally), il pilota della Toyota diventa il più giovane campione del mondo della storia il giorno dopo il suo 22° compleanno, battendo il vecchio record di Colin McRae di oltre cinque anni!

Nel 2023, Kalle Rovanperä riesce a difendere il suo titolo di campione del mondo: Al penultimo appuntamento della stagione, il nuovo Central Europe Rally, il finlandese approfitta del ritiro di Elfyn Evans per assicurarsi in anticipo la sua seconda corona, con tre vittorie e sette podi.

Le super statistiche di Kalle Rovanperä in numeri:



63 rally WRC

11 vittorie

20 podi

171 migliori tempi

734 punti

Il più giovane campione del mondo WRC all'età di 22 anni e 1 giorno

Il più giovane vincitore di un rally WRC all'età di 20 anni, 9 mesi e 17 giorni

Il più giovane pilota sul podio di un rally WRC all'età di 19 anni, 4 mesi e 16 giorni.