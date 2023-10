O prodígio dos ralis Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä acaba de conquistar o seu segundo título de campeão do mundo consecutivo no Rali da Europa Central, antes do previsto, com apenas 23 anos de idade. O que é que torna este jovem finlandês tão especial?

Permitam-me que faça uma comparação com Wolfgang Amadeus Mozart. O compositor era um prodígio aos pedais do piano na sua juventude, Kalle Rovanperä (atualmente com 23 anos) foi e é um prodígio aos pedais do seu Toyota GR Yaris Rally1, ele é o Mozart dos ralis.

Com apenas 23 anos, Kalle Rovanperä já conquistou dois títulos de Campeão do Mundo do WRC! Apesar da sua tenra idade, especialmente no mundo dos ralis, o finlandês já deixou a sua marca na história do Campeonato do Mundo de Ralis.

O filho do antigo piloto Harri Rovanperä, que conduziu principalmente para a Peugeot e para a Mitsubishi na década de 2000 (com uma vitória no Rali da Suécia de 2001), introduziu o filho Kalle no mundo dos ralis ainda muito jovem. Até ter conduzido o seu primeiro carro de rali, aos oito anos!

Depois de ganhar a sua primeira experiência nos campeonatos nacionais dos países bálticos, Kalle Rovanperä competiu no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) aos 16 anos, antes de passar diretamente para o WRC2. Tornou-se campeão da disciplina em 2019 e garantiu um lugar na categoria rainha com a equipa Toyota em 2020.

A partir daí, na sua precocidade, o jovem finlandês continuou a bater recordes que eram completamente novos na história do WRC: em 2020, esteve num pódio do WRC durante 16 dias no Rali da Suécia com 19 anos, 4 meses e o piloto mais jovem, batendo o antigo recorde de Evgeny Novikov em mais de dois anos!

O ano seguinte foi o ano da confirmação: Na Estónia, venceu o seu primeiro rali do WRC com 20 anos, 9 meses e 17 dias, apagando o recorde de Jari-Matti Latvala. Em 2022, Kalle Rovanperä atingirá o seu potencial máximo. Graças a uma época fantástica (6 vitórias em 13 ralis), o piloto da Toyota torna-se o campeão do mundo mais jovem da história no dia seguinte ao seu 22.º aniversário, batendo o antigo recorde de Colin McRae por mais de cinco anos!

Em 2023, Kalle Rovanperä conseguiu defender o seu título de campeão do mundo: Na penúltima ronda da época, o novo Rali da Europa Central, o finlandês aproveitou a retirada de Elfyn Evans para garantir o seu segundo título antecipadamente, com três vitórias e sete pódios.

As super estatísticas de Kalle Rovanperä em números:



63 ralis WRC

11 vitórias

20 subidas ao pódio

171 melhores tempos

734 pontos

O mais jovem campeão do mundo do WRC, com 22 anos e 1 dia

O mais jovem vencedor de um rali do WRC com 20 anos, 9 meses e 17 dias

O piloto mais jovem num pódio do WRC com 19 anos, 4 meses e 16 dias