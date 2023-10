Fabio Schwarz : en tête jusqu'à l'abandon en WRC3

Cette année, Fabio Schwarz a participé à sa première course de championnat du monde des rallyes et s'est tout de suite classé troisième de sa catégorie. Un succès similaire semblait possible lors de son rallye à domicile, mais une panne l'en a empêché.

Fabio Schwarz, 18 ans, a pris le départ de son premier rallye WRC lors du Rallye de Croatie en avril dernier. Il s'est d'emblée classé troisième dans la catégorie RC3, dans laquelle les pilotes juniors du WRC sont régulièrement engagés. Après la Sardaigne et l'Estonie, le Central European Rally (CER), situé au carrefour de l'Allemagne, de la République tchèque et de l'Autriche, a permis de faire le point.

Les débuts ont été prometteurs puisque le fils du double champion allemand des rallyes et ancien vainqueur du championnat du monde Armin Schwarz et son copilote autrichien Bernhard Ettel ont signé le meilleur temps en WRC3 lors de la première épreuve spéciale (spectacle) sur l'hippodrome de Prague. "Nous avons pris un bon départ jeudi et vendredi et nous avons réussi à rester devant dans la catégorie", a expliqué Fabio Schwarz à SPEEDWEEK.com.

En effet, il a longtemps occupé la deuxième place du classement RC3 au volant de sa Ford Fiesta Rally3 et n'a reculé à la troisième place qu'en fin de journée. Avant le début de la journée de samedi, la courroie de son petit bolide s'est cassée, ce qui l'a contraint à quitter le travail tôt le matin.

Grâce à un super rallye, Schwarz/Ettel ont pu reprendre la course le jour de la finale et ont renoué avec leur temps du vendredi. Sur 54 arrivants, ils sont classés 51e, ce qui est bien moins que ce qui aurait été possible. "Nous avons encore une fois montré que nous pouvions être devant en termes de vitesse. Nous avons eu quatre Stage-Wins dans la classe et nous avons beaucoup appris".

Interrogé concrètement sur le programme scolaire, Fabio a déclaré : "Les conditions étaient difficiles. Nous avons eu trois conditions météorologiques différentes sur trois jours, ce qui fait que, du point de vue des caractéristiques, c'était comme trois rallyes différents".

Alors qu'en République tchèque, la pluie et les cuts rendaient les pistes de plus en plus glissantes, les épreuves en Autriche et en Allemagne étaient plus fluides et rapides.

Fabio Schwarz estime que ses participations sporadiques aux rallyes WRC de cette année en RC3 ont été très utiles : "Nous avons acquis beaucoup d'expérience des parcours, ce qui devrait être très utile pour l'avenir. Nous avons également pu voir où nous nous situerions en WRC junior. Rien n'est encore fixé pour 2024, mais cette direction est le plan pour l'avenir. Il est encore trop tôt pour dire comment cela fonctionnera exactement. C'est toujours une question de budget et de savoir quelles ou combien de courses il y aura".

Fabio Schwarz a lui aussi été très impressionné par le Central European Rally et ses fans, ce que l'adolescent né à Ingolstadt et vivant à Ehrwald dans le Tyrol a exprimé en ces termes : "C'était un très bon rallye, très amusant. J'ai aussi été ravi de voir le nombre de fans allemands présents sur le parcours avec les drapeaux et qui sont venus me voir au parc d'assistance pour des photos et des autographes. Cela vous motive toujours un peu plus à pousser. C'était vraiment une belle expérience".