Fabio Schwarz: in prima linea nel WRC3 fino al ritiro

Al Rally di Croazia, nell'aprile di quest'anno, il diciottenne Fabio Schwarz ha partecipato per la prima volta a una gara del Campionato del Mondo Rally. Si è subito classificato terzo nella classe RC3, in cui gareggiano anche i normali piloti Junior WRC. Dopo la Sardegna e l'Estonia, il Rally dell'Europa Centrale (CER) nel triangolo Germania, Repubblica Ceca e Austria è stato il test successivo.

L'inizio è stato promettente, perché sulla prima prova speciale (spettacolo) all'ippodromo di Praga, il figlio del due volte campione tedesco di rally ed ex vincitore di una gara WRC Armin Schwarz e il suo copilota Bernhard Ettel, austriaco, hanno segnato il miglior tempo nel WRC3. "Abbiamo iniziato bene il rally giovedì e venerdì e siamo stati in grado di mantenere una buona posizione in testa alla classe", ha dichiarato Fabio Schwarz a SPEEDWEEK.com.

Infatti, con la sua Ford Fiesta Rally3 è stato a lungo al secondo posto nella classifica RC3 ed è sceso al terzo posto solo verso la fine della giornata. Prima che le cose si mettessero veramente in moto il sabato, la cinghia della ventola della sua piccola auto si è rotta e ha dovuto abbandonare la gara già nella prima mattinata.

Per quanto riguarda il Super Rally, Schwarz/Ettel sono stati in grado di rientrare in gara nell'ultima giornata e hanno proseguito da venerdì in termini di tempi. Tra i 54 finisher si sono piazzati al 51° posto, quindi molto meno di quanto sarebbe stato possibile. "Abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo stare davanti in termini di velocità. Abbiamo ottenuto quattro vittorie di tappa nella classe e abbiamo imparato molto".

Alla domanda specifica sul materiale scolastico, Fabio ha risposto: "Sono state condizioni difficili. Abbiamo avuto tre condizioni meteo diverse in tre giorni, quindi è stato come se ci fossero tre rally diversi in termini di caratteristiche".

Mentre in Repubblica Ceca la pioggia e i tagli hanno reso i percorsi sempre più scivolosi, le tappe in Austria e Germania sono state più scorrevoli e veloci.

Fabio Schwarz ritiene che le sue sporadiche apparizioni nei rally WRC in RC3 quest'anno siano state molto utili: "Abbiamo acquisito molta esperienza in pista, che dovrebbe essere molto utile per il futuro. Abbiamo anche potuto capire quale sarebbe stata la nostra posizione nel Junior WRC. Non c'è ancora nulla di definito per il 2024, ma questa direzione è il piano per il futuro. Non è ancora possibile dire esattamente come funzionerà. È sempre una questione di budget e di quali o quante gare ci saranno".

Anche Fabio Schwarz è rimasto molto colpito dal Rally dell'Europa Centrale e dai fan, che l'adolescente, nato a Ingolstadt e residente a Ehrwald in Tirolo, ha raccontato con le seguenti parole: "È stato un rally molto bello e divertente. È stato anche bello vedere quanti tifosi tedeschi erano presenti con le bandiere in pista e si sono avvicinati a me nel parco assistenza per foto e autografi. Questo ti dà sempre una motivazione in più per spingere. È stata davvero una bella esperienza".