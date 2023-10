Fabio Schwarz: Na frente no WRC3 até à sua retirada

Este ano, Fabio Schwarz disputou a sua primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis e terminou imediatamente em terceiro lugar na sua classe. Um sucesso semelhante parecia possível no seu rali caseiro, mas um defeito impediu-o.

No Rali da Croácia, em abril deste ano, Fabio Schwarz, de 18 anos, competiu pela primeira vez numa ronda do Campeonato do Mundo de Ralis. Terminou imediatamente em terceiro lugar na classe RC3, na qual competem também os pilotos regulares do Junior WRC. Depois da Sardenha e da Estónia, o Rali da Europa Central (RCE), no triângulo da Alemanha, República Checa e Áustria, foi o teste seguinte.

A prova começou de forma promissora, porque na primeira especial (espetáculo) no autódromo de Praga, o filho do bicampeão alemão de ralis e antigo vencedor de provas do WRC, Armin Schwarz, e o seu copiloto Bernhard Ettel, da Áustria, marcaram o melhor tempo do WRC3. "Tivemos um bom início de rali na quinta e sexta-feira e conseguimos manter-nos bastante bem na frente da classe", disse Fabio Schwarz à SPEEDWEEK.com.

De facto, ele esteve em segundo lugar na classificação RC3 durante muito tempo com o seu Ford Fiesta Rally3 e só caiu para o terceiro lugar no final do dia. Antes do início da prova de sábado, a correia da ventoinha do seu pequeno carro partiu-se, o que o obrigou a terminar o dia logo pela manhã.

Para o Super Rally, Schwarz/Ettel puderam regressar à corrida no último dia e continuaram a fazer os mesmos tempos de sexta-feira. Entre os 54 finalistas, estão em 51º lugar, o que é muito menos do que seria possível. "Mostrámos mais uma vez que podemos andar na frente em termos de velocidade. Tivemos quatro vitórias de etapa na classe e aprendemos muito."

Questionado especificamente sobre o material escolar, Fabio disse: "Foram condições difíceis. Tivemos três condições meteorológicas diferentes em três dias, por isso foi como se fossem três ralis diferentes em termos de características."

Enquanto na República Checa a chuva e os cortes tornaram as pistas cada vez mais escorregadias, as etapas na Áustria e na Alemanha foram mais suaves e rápidas.

Fabio Schwarz considera que as suas aparições esporádicas em ralis WRC na RC3 este ano foram muito úteis: "Ganhámos muita experiência em pista, o que deverá ser muito útil para o futuro. Também pudemos ver qual seria a nossa posição no WRC Júnior. Ainda nada está definido para 2024, mas esta direção é o plano para o futuro. Ainda não é possível dizer exatamente como vai funcionar. É sempre uma questão de orçamento e de quantas ou quais as rondas a realizar".

Fabio Schwarz também ficou muito entusiasmado com o Rali da Europa Central e com os adeptos, o que o adolescente, que nasceu em Ingolstadt e vive em Ehrwald, no Tirol, resumiu nas seguintes palavras: "Foi um rali muito bom e muito divertido. Também foi bom ver quantos adeptos alemães estavam lá com as bandeiras na pista e vieram ter comigo no parque de assistência para tirar fotografias e dar autógrafos. Isso dá-nos sempre um pouco mais de motivação para continuar. Foi realmente uma experiência agradável".