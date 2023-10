Röhrl: "Non si può paragonare il rally con la Formula 1!".

Walter Röhrl è stato uno degli ospiti della puntata di lunedì sera di "Sport & Talk from Hangar 7" dedicata ai rally, che ha incluso il Central Europe Rally WRC recentemente conclusosi in Germania, Repubblica Ceca e Austria.

Riguardo al segreto del finlandese Kalle Rovanperä (23), ora due volte campione del mondo, Röhrl (76) ha detto: "È abbastanza semplice. Quando aveva cinque anni, suo padre gli disse di andare al lago, di guidare lì e di non tornare a casa prima delle sei. Quindi a cinque anni andò a fare un giro in macchina vicino al lago".

Röhrl crede quindi anche nel medio termine per quanto riguarda il Campionato del Mondo Rally: "Questo significa che la decisione per i prossimi anni è già stata presa. Non credo che ci sia qualcuno che possa rallentare Rovanperä. Forse perderà interesse a causa di tutti i viaggi. Forse questo accade perché fa sport motoristici da 17 anni. Ma per il resto non c'è nessuno che possa competere con lui".

È stato fatto anche un confronto con stelle della Formula 1 come Max Verstappen. Röhrl è stato molto chiaro: "Non posso paragonare il rally con la Formula 1! Un pilota di Formula 1 ha 15 curve che percorre 100 volte".

Nel mondo dei rally è tutta un'altra storia. Röhrl ha spiegato con chiarezza: "Il pilota di rally arriva a una curva che ha visto 14 giorni fa. Nel frattempo, però, ha piovuto sette volte e all'improvviso c'è molta più sabbia nella curva. Un pilota di rally deve decidere in una frazione di secondo cosa fare. Se si vuole parlare di guida di un'auto, allora si tratta di guida di rally: tutto il resto è una festa di compleanno per bambini!".