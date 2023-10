Röhrl: "Não se pode comparar os ralis com a Fórmula 1!

Walter Röhrl, ícone dos ralis, fez uma declaração espirituosa a favor dos ralis no programa televisivo "Sport & Talk from Hangar 7" e fez com que a Fórmula 1 parecesse bastante velha.

Walter Röhrl foi um dos convidados do programa de segunda-feira à noite "Sport & Talk from Hangar 7", que incluiu o recentemente concluído Central Europe Rally WRC na Alemanha, República Checa e Áustria.

Relativamente ao segredo do atual bicampeão do mundo Kalle Rovanperä (23), da Finlândia, Röhrl (76) disse: "É muito simples. Quando tinha cinco anos, o pai disse-lhe para ir até ao lago, conduzir até lá e não voltar para casa antes das seis horas. Então, aos cinco anos, foi dar um passeio de carro junto ao lago".

Por isso, Röhrl também acredita no médio prazo no que respeita ao Campeonato do Mundo de Ralis: "Isto significa que a decisão para os próximos anos já está tomada. Não creio que haja alguém que possa abrandar o ritmo de Rovanperä. Talvez ele perca o interesse por causa de todas as viagens. Talvez isso aconteça porque ele pratica desportos motorizados há 17 anos. Mas, de outra forma, não há ninguém à altura dele".

Também foi feita uma comparação com estrelas da Fórmula 1 como Max Verstappen. Röhrl deixou bem claro: "Não posso comparar os ralis com a Fórmula 1! Um piloto de Fórmula 1 tem 15 curvas que percorre 100 vezes".

No sector dos ralis, a história é diferente. Röhrl explicou de forma clara: "O piloto de ralis faz uma curva que viu há 14 dias. No entanto, entretanto, choveu sete vezes e, de repente, há muito mais areia na curva. Um piloto de rali tem de decidir numa fração de segundo o que fazer. Se quisermos falar de conduzir um carro, então é a condução de ralis - tudo o resto é uma festa de aniversário de uma criança!"