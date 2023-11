Europa Central: grandes elogios del ganador Neuville

El flamante evento tuvo lugar en la ciudad alemana de Passau, pero comenzó en Praga el pasado jueves antes de una jornada completa de pruebas en la República Checa el viernes. Mientras tanto, las etapas del sábado y el domingo cruzaron la frontera germano-austríaca.

Neuville ganó el nuevo rally con el Hyundai i20 Rally1 por casi un minuto de ventaja sobre el antiguo y nuevo campeón del mundo Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) tras retomar el control del rally el segundo día, cuando Elfyn Evans se retiró y Kalle Rovanperä se centró en sus ambiciones al título. El belga, actualmente tercero en la clasificación de pilotos, se mostró abrumado por la gran asistencia de aficionados en los cuatro días.

"Creo que para los que llevamos mucho tiempo en el WRC, hacía tiempo que no veíamos tanto entusiasmo en torno a un evento como este fin de semana", elogió Neuville. "Había gente por todas partes, y no sólo en las etapas. Estaban en los tramos de carretera, en las áreas de servicio, mucha gente por todas partes. No me importa conducir mucho o tener tramos de carretera con largas distancias cuando vemos tantos espectadores como este fin de semana. Ha sido un gran espectáculo y un buen show, así que no me puedo quejar cuando hacemos muchos kilómetros si se ve recompensado".

Neuville no sólo quedó impresionado por el ambiente, sino que también admitió que todas las etapas fueron excepcionalmente exigentes.

"El rally ha sido precioso, pero el tiempo ha sido un reto", explicó. "Fue muy difícil y el viernes estábamos en clara desventaja con nuestra posición en la carretera. Nuestras posibilidades de ganar eran muy escasas, pero el sábado pudimos darle la vuelta a la situación con un ritmo constante y rápido mientras los demás cometían errores. Estábamos muy cerca y presionamos, y funcionó".