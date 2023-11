Europe centrale - les éloges du vainqueur Neuville

La toute nouvelle épreuve s'est déroulée dans la ville allemande de Passau, mais a débuté jeudi dernier à Prague, avant une journée complète d'épreuves en République tchèque le vendredi. Les épreuves du samedi et du dimanche ont traversé la frontière austro-allemande.

Neuville, au volant de sa Hyundai i20 Rally1, a remporté ce nouveau rallye avec près d'une minute d'avance sur l'ancien et le nouveau champion du monde Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), après avoir repris le contrôle du rallye le deuxième jour lorsqu'Elfyn Evans a abandonné et que Kalle Rovanperä s'est concentré sur ses ambitions de titre. Le Belge, actuellement troisième au classement des pilotes, a été submergé par l'affluence des fans durant les quatre jours.

"Je pense que pour ceux qui sont dans le WRC depuis longtemps, cela fait un moment que nous n'avons pas vu autant d'enthousiasme autour d'un événement que ce week-end", s'est félicité Neuville. "Il y avait des gens partout, et pas seulement sur les spéciales. Ils étaient sur les portions de route, sur les aires d'assistance, il y avait beaucoup de monde partout. Je n'ai rien contre le fait de rouler beaucoup ou d'avoir des portions de route avec de longues distances, si nous voyons autant de spectateurs que ce week-end. C'était tout simplement un beau spectacle et un bon show, alors je ne dois pas me plaindre si nous parcourons beaucoup de kilomètres quand cela est récompensé".

Neuville n'a pas seulement convaincu par l'ambiance, il a également admis que les spéciales étaient toutes extraordinairement exigeantes.

"Le rallye était beau, mais la météo était un défi", a-t-il expliqué. "C'était très difficile et nous avions un net désavantage le vendredi avec notre position sur la route. Nos chances de gagner étaient très minces, mais nous avons pu renverser la situation le samedi avec un rythme constant et rapide, alors que d'autres faisaient des erreurs. Nous étions juste derrière et nous avons mis la pression, et cela a fonctionné".