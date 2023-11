Europa centrale: elogi da parte del vincitore Neuville

Il nuovissimo evento si è svolto nella città tedesca di Passau, ma è iniziato a Praga giovedì scorso prima di un'intera giornata di prove nella Repubblica Ceca il venerdì. Nel frattempo, le tappe di sabato e domenica hanno attraversato il confine tra Germania e Austria.

Neuville ha vinto il nuovo rally con la Hyundai i20 Rally1 con quasi un minuto di vantaggio sul vecchio e nuovo campione del mondo Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) dopo aver ripreso il controllo del rally nella seconda giornata, quando Elfyn Evans si è ritirato e Kalle Rovanperä si è concentrato sulle sue ambizioni di titolo. Il belga, attualmente terzo nella classifica piloti, è stato travolto dalla grande affluenza di fan in tutti e quattro i giorni.

"Penso che per chi è nel WRC da molto tempo, era da un po' di tempo che non si vedeva tanto entusiasmo intorno a un evento come in questo fine settimana", ha elogiato Neuville. "C'era gente ovunque, e non solo nelle tappe. C'era anche nei tratti stradali, nelle aree di servizio, un sacco di gente ovunque. Non mi dispiace guidare molto o fare tratti di strada con lunghe distanze quando si vedono così tanti spettatori come in questo fine settimana. È stato un grande spettacolo, quindi non posso lamentarmi quando si percorrono molti chilometri, se questo viene ricompensato".

Neuville non è rimasto colpito solo dall'atmosfera, ma ha anche ammesso che le tappe erano tutte eccezionalmente impegnative.

"Il rally è stato bellissimo, ma il tempo è stato impegnativo", ha spiegato. "È stato molto difficile e venerdì eravamo in netto svantaggio con la nostra posizione stradale. Le nostre possibilità di vittoria erano molto scarse, ma sabato siamo riusciti a ribaltare la situazione con un ritmo costante e veloce mentre gli altri commettevano errori. Eravamo vicini e abbiamo messo pressione e ha funzionato".