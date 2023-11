Europa Central - elogios do vencedor Neuville

Thierry Neuville, o vencedor do novo Rali da Europa Central, falou muito bem da estreia do rali de três países no Campeonato do Mundo de 2023.

O novo evento teve lugar na cidade alemã de Passau, mas começou em Praga na quinta-feira passada, antes de um dia inteiro de testes na República Checa, na sexta-feira. Entretanto, as etapas de sábado e domingo atravessaram a fronteira germano-austríaca.

Neuville venceu o novo rali no Hyundai i20 Rally1 com quase um minuto de vantagem sobre o antigo e novo campeão do mundo Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), depois de assumir novamente o controlo do rali no segundo dia, quando Elfyn Evans se retirou e Kalle Rovanperä se concentrou nas suas ambições de título. O belga, atualmente em terceiro lugar na classificação dos pilotos, ficou impressionado com a grande afluência de fãs nos quatro dias.

"Penso que, para aqueles que estão no WRC há muito tempo, há muito tempo que não se via tanto entusiasmo à volta de um evento como se viu este fim de semana", elogiou Neuville. "Havia pessoas em todo o lado, e não apenas nas etapas. Estavam nos troços de estrada, nas áreas de serviço, muita gente em todo o lado. Não me importo de conduzir muito ou de ter secções de estrada com longas distâncias quando vemos tantos espectadores como vimos este fim de semana. Foi um grande espetáculo e um bom espetáculo, por isso não me posso queixar quando fazemos muitos quilómetros se isso for recompensado."

Neuville não ficou apenas impressionado com a atmosfera, mas também admitiu que as etapas foram todas excecionalmente exigentes.

"O rali foi lindo, mas o tempo foi um desafio", explicou. "Foi muito difícil e estávamos em clara desvantagem na sexta-feira com a nossa posição na estrada. As nossas hipóteses de vencer eram muito reduzidas, mas conseguimos dar a volta à situação no sábado com um ritmo consistente e rápido, enquanto os outros cometiam erros. Estávamos muito atrás e pressionámos e funcionou".