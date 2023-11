Sulzinger/Kiefer : Pour la première fois en CM, tout électrique

"C'était vraiment sympa", a conclu Raffael Sulzinger. Les vice-champions DRM2 Raffael Sulzinger de Tittling et sa copilote Lisa Kiefer de Speyer ont participé pour la première fois à l'ADAC Opel Electric Rally Cup avec une "voiture électrique" au volant d'une Opel Electric. Le duo Opel a acquis beaucoup d'expérience et a terminé à une excellente quatrième place, manquant de peu le podium. Les coulisses, notamment autour de Passau, étaient tout simplement magnifiques. La Coupe s'est déroulée dans le cadre du Zentral Europa Rallye - la course de championnat du monde qui traverse la région natale de Sulzinger, près de Passau, et qui a attiré 125 000 fans sur les circuits de République tchèque, d'Autriche et d'Allemagne pendant quatre jours.

"Je tiens à remercier Drexler Automotive, GTÜ Plöchinger, l'ADAC Pfalz et Gasthaus Öller, qui nous ont offert cette opportunité à Lisa et à moi", se réjouit Sulzinger. C'est surtout Herbert Drexler qui a voulu profiter du championnat du monde dans la région pour attirer l'attention sur les possibilités de propulsion purement électrique. Lors d'un événement organisé mardi à l'aérodrome de Sonnen, Sulzinger a montré les différences avec sa Ford à essence. Opel Corsa Rally Electric (batterie de 50 kWh, 136 ch, 260 Nm) contre Ford Fiesta Rally4 (215 ch, 320 Nm).

Des trajets en taxi VIP lors du shakedown à Tittling

Mercredi, Sulzinger a eu le privilège d'assurer les trajets VIP pour le Zentral Europa Rallye lors du shakedown dans sa ville natale de Tittling, avec de nombreux invités sur le siège du passager. Les choses sérieuses ont commencé pour lui et Lisa le jeudi à Prague : dans le cadre de l'ouverture, ils ont pris le départ devant le magnifique décor du château de Prague. Lors de la première épreuve spéciale, ils ont fait leurs premières expériences avec l'eCorsa dans des conditions de compétition sur un circuit pour spectateurs dans un hippodrome.

"Pas de changement de vitesse, une boîte automatique, 600 kilos de plus et l'absence du bruit familier du moteur : c'est complètement différent d'un véhicule thermique", ont rapidement constaté les deux hommes. Le samedi, ils se sont rendus dans les épreuves du district de Freyung-Grafenau (WP Knaus Tabbert Bayerischer Wald) et en Autriche. Les conditions routières humides, le départ tardif et la saleté qui en résultait sur le parcours à cause des autres véhicules ont constitué un défi de taille. "Même les meilleurs pilotes WRC comme le champion du monde Kalle Rovanperä et le vainqueur Thierry Neuville avaient un grand respect pour ces épreuves", souligne Sulzinger. "Là, c'était sans doute le cadre le plus difficile pour rouler pour la première fois avec une voiture et une propulsion totalement différentes".

Mais avec Lisa Kiefer, il a maîtrisé cela avec brio et est revenu au parc d'assistance devant le hall des trois pays de Passau en troisième position. Le dimanche, avec une nouvelle épreuve en Autriche et la Passauer Land à Breitenberg, ils voulaient défendre leur podium. Après plusieurs moments d'hésitation avec ce véhicule inhabituel, ils ont décidé de ne plus prendre de risques et de mener l'eCorsa à bon port. Au final, ils se sont classés derrière le vice-champion Max Reiter (qui en est à sa troisième saison de coupe), ce qui constitue le meilleur résultat jamais obtenu par un invité de la coupe.

"Nous sommes très contents de notre quatrième place en tant qu'invités et c'était super de pouvoir goûter un peu à la Coupe du monde de cette manière", se réjouissent Sulzinger et Kiefer. Mais pour l'instant, la saison est vraiment terminée. (Sulzinger)