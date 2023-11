Sulzinger/Kiefer: per la prima volta in Coppa del Mondo completamente elettrici

Raffael Sulzinger e Lisa Kiefer concludono con un ottimo quarto posto l'ADAC Opel Electric Rally Cup, evento "Stromer" nell'ambito del Central Europe Rally, partita in casa per Raffael Sulzinger davanti a 125.000 spettatori.

"È stato davvero divertente", ha concluso Raffael Sulzinger. Il secondo classificato della DRM2, Raffael Sulzinger di Tittling, e la sua copilota Lisa Kiefer di Speyer, sono stati per la prima volta sulla strada con una "Stromer" nella Opel Electric con una wildcard nell'ADAC Opel Electric Rally Cup. Il duo Opel ha acquisito molta esperienza e alla fine ha mancato di poco il podio con un eccellente quarto posto. Il paesaggio, soprattutto nei dintorni di Passau, era semplicemente magnifico. La Coppa si è svolta nell'ambito del Central Europe Rally, la gara del WRC che ha attraversato la casa di Sulzinger vicino a Passau e che ha attirato 125.000 fan sui circuiti della Repubblica Ceca, dell'Austria e della Germania per quattro giorni.

"Vorrei ringraziare Drexler Automotive, GTÜ Plöchinger, ADAC Pfalz e Gasthaus Öller per aver dato a Lisa e a me questa opportunità", afferma felice Sulzinger. È stato soprattutto Herbert Drexler a voler sfruttare la Coppa del Mondo nella regione per attirare l'attenzione sulle opzioni di guida puramente elettriche. Martedì scorso, in occasione di un evento presso il campo di volo di Sonnen, Sulzinger ha mostrato le differenze rispetto alla sua Ford a benzina. Opel Corsa Rally Electric (batteria da 50 kWh, 136 CV, 260 Nm) contro Ford Fiesta Rally4 (215 CV, 320 Nm).

Passaggi in taxi per VIP allo shakedown di Tittling

Mercoledì Sulzinger ha avuto il permesso di fare il pilota VIP per il Central Europe Rally allo shakedown nella sua città natale, Tittling, e ha avuto numerosi ospiti sul sedile del passeggero. Le cose si sono fatte serie per lui e Lisa giovedì a Praga: durante la cerimonia di apertura sono partiti di fronte al magnifico scenario del Castello di Praga. Sulla prima prova speciale, hanno fatto la loro prima esperienza con l'eCorsa in condizioni di gara sul circuito per spettatori di un ippodromo.

"Niente cambio, trasmissione automatica, 600 kg di peso in più e l'assenza del familiare rumore del motore: è qualcosa di completamente diverso rispetto a un motore a combustione", hanno capito subito i due. Sabato si è partiti per le tappe nel distretto di Freyung-Grafenau (SS Knaus Tabbert Foresta Bavarese) e per l'Austria. Le condizioni della strada bagnata, il numero di partenza ritardato e la conseguente sporcizia sulla pista causata dagli altri veicoli hanno rappresentato una grande sfida. "Anche i migliori piloti del WRC, come il campione del mondo Kalle Rovanperä e il vincitore Thierry Neuville, hanno avuto molto rispetto per le tappe", sottolinea Sulzinger. "Quindi è stato probabilmente l'ambiente più difficile da affrontare per la prima volta con un'auto e una guida completamente diverse".

Ma, insieme a Lisa Kiefer, ha superato la prova a pieni voti ed è tornato al parco assistenza di fronte alla Dreiländerhalle di Passau in terza posizione. Domenica, con un'altra prova in Austria e il Passau Land a Breitenberg, volevano difendere il podio. Ma dopo diversi "aha-moments" con il veicolo sconosciuto, i due hanno deciso di non rischiare più nulla e di portare l'eCorsa in sicurezza al traguardo. Alla fine, hanno concluso alle spalle del vice-campione Max Reiter (alla sua terza stagione di Coppa), il miglior risultato di un partecipante ospite della Coppa fino ad ora.

"Siamo molto contenti del quarto posto come guest starter ed è stato bello poter assaggiare il campionato del mondo in questo modo", hanno detto Sulzinger e Kiefer felici. Ma ora la stagione è davvero finita. (Sulzinger)