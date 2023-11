Sulzinger/Kiefer: totalmente elétrico pela primeira vez no Campeonato do Mundo

"Foi muito divertido", foi a conclusão de Raffael Sulzinger. O vice-campeão da DRM2, Raffael Sulzinger, de Tittling, e a sua copiloto Lisa Kiefer, de Speyer, estiveram na estrada pela primeira vez com um "Stromer" no Opel Electric com um wildcard na ADAC Opel Electric Rally Cup. A dupla da Opel ganhou muita experiência e, no final, falhou por pouco o pódio com um excelente quarto lugar. E o cenário, especialmente à volta de Passau, era simplesmente magnífico. A Taça foi disputada no âmbito do Rali da Europa Central - a ronda do WRC que passou pela casa de Sulzinger, perto de Passau, e que atraiu 125.000 fãs às pistas da República Checa, Áustria e Alemanha ao longo de quatro dias.

"Gostaria de agradecer à Drexler Automotive, à GTÜ Plöchinger, à ADAC Pfalz e à Gasthaus Öller por nos terem dado a mim e à Lisa esta oportunidade", diz Sulzinger com satisfação. Foi sobretudo Herbert Drexler que quis aproveitar o Campeonato do Mundo na região para chamar a atenção para as opções de condução puramente eléctrica. Num evento no aeródromo de Sonnen, na terça-feira, Sulzinger mostrou as diferenças em relação ao seu Ford a gasolina. Opel Corsa Rally Electric (bateria de 50 kWh, 136 cv, 260 Nm) contra Ford Fiesta Rally4 (215 cv, 320 Nm).

Passeios de táxi VIP no shakedown em Tittling

Na quarta-feira, Sulzinger foi autorizado a fazer a condução VIP para o Rali da Europa Central no shakedown na sua cidade natal, Tittling, e teve vários convidados no lugar do passageiro. As coisas ficaram sérias para ele e para Lisa na quinta-feira, em Praga: durante a cerimónia de abertura, começaram em frente ao magnífico cenário do Castelo de Praga. Na primeira etapa especial, tiveram a sua primeira experiência com o eCorsa em condições de competição no circuito para espectadores numa pista de corridas de cavalos.

"Sem alavanca de velocidades, com transmissão automática, com mais 600 quilogramas de peso e sem o ruído familiar do motor: é algo completamente diferente do que com um motor de combustão", aperceberam-se rapidamente os dois. No sábado, partimos para as etapas no distrito de Freyung-Grafenau (SS Knaus Tabbert Floresta da Baviera) e para a Áustria. As condições da estrada molhada, o número de partida tardio e a sujidade associada à pista dos outros veículos constituíram um grande desafio. "Mesmo os melhores pilotos do WRC, como o campeão do mundo Kalle Rovanperä e o vencedor Thierry Neuville, tinham muito respeito pelas etapas", salienta Sulzinger. "Por isso, foi provavelmente o cenário mais difícil estar na estrada pela primeira vez com um carro e uma condução completamente diferentes."

Mas, juntamente com Lisa Kiefer, Sulzinger dominou a situação com distinção e regressou ao parque de assistência em frente ao Passau Dreiländerhalle em terceiro lugar. No domingo, com mais um teste na Áustria e no Passau Land em Breitenberg, queriam defender o pódio. Mas depois de vários "aha-momentos" com o veículo desconhecido, os dois decidiram não arriscar mais e levar o eCorsa em segurança até à meta. No final, terminaram atrás do vice-campeão Max Reiter (na sua terceira época na Taça), o melhor resultado de um participante convidado da Taça até à data.

"Estamos muito contentes com o quarto lugar como pilotos convidados e foi ótimo podermos sentir o gosto do campeonato do mundo desta forma", disseram Sulzinger e Kiefer, felizes. Mas agora a época está mesmo a terminar. (Sulzinger)