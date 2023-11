Walter Röhrl: "Tenía memoria fotográfica".

Con Walter Röhrl, Reini Sampl y Simon Wagner, un pequeño pero selecto grupo de pilotos de rally se reunió el lunes en el Hangar 7 del aeropuerto de Salzburgo para hablar de la penúltima temporada del WRC y del deporte en general.

El icono de los rallies Walter Röhrl (76) también fue preguntado por el secreto de su antiguo éxito: "No puedo decirlo tan claramente", reflexionó el de Ratisbona. "Una ventaja es que tengo memoria fotográfica. Tienes a tu copiloto, que conduce la etapa tres veces y anota todo. Muchos conducen según lo que dice el copiloto".

Pero el cuatro veces ganador del Monte matiza: "Si quieres conducir muy rápido, no puedes esperar a que el copiloto te diga lo que tienes que hacer. Si había niebla, yo estaba lejos de los demás. Tenía la ventaja de saber lo que venía detrás de la siguiente cresta".

Sobre sus comienzos en los años 70, describe: "Era esquiador y también remaba. Un día un amigo me acompañó en el coche y me dijo: conduces muy bien, deberías hacer un rally. Le dije que si me preparaba un coche...".

"Entonces empecé cuando tenía 24 años. Entonces corrí mi primer rally y pensé: ¿por qué conducen todos tan despacio aquí?". Pero Röhrl lo tiene claro: "Hay que tener suerte cuando conoces a una persona que reconoce en ti el único talento que hay. Si no, probablemente me habría pasado la vida remando y esquiando".

Sobre su primer triunfo en Montecarlo, Röhrl dijo. "Puede que no fuera la mejor carrera, pero fue la realización del sueño de toda una vida. Lo había conseguido todo con él; entonces quise dejarlo. Pero a mi copiloto no le entusiasmó tanto, me dijo: "Debes de estar loco, ahora que podemos ganar dinero con esto". Entonces me fijé el siguiente objetivo y quise demostrar que las personas son lo más importante en los rallies. Entonces gané el Monte cuatro veces seguidas".

En cuanto a su participación estadounidense en Pikes Peak en los años 80, Röhrl recuerda: "El coche de Pikes Peak era más ligero que el de rally. Tampoco había baches, así que tampoco había que temer por el coche. Pero también había muchas curvas, en las que luego se iba 500 metros hacia la nada. Íbamos a 212 km/h y estábamos en el limitador en cuatro o cinco sitios y luego bajaba 1.800 metros".

Röhrl añade: "Ahí es donde me vino bien mi memoria fotográfica. Pero era muy difícil recordar. No había árboles para orientarse, siempre se conducía contra el horizonte. Tenía que conducir en aquella época porque tenía que hacerlo desde Audi. Pero conducir un rally era mucho más interesante para mí. Mucha gente solo me habla de Pikes Peak. Pikes Peak fue una tarea para mí, pero aun así fue una gran experiencia".