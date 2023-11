Walter Röhrl : "avait une mémoire photographique".

Walter Röhrl, Reini Sampl et Simon Wagner se sont retrouvés lundi au Hangar 7 de l'aéroport de Salzbourg pour discuter de l'avant-dernière saison du WRC et du sport en général.

L'icône du rallye Walter Röhrl (76 ans) a été interrogé sur le secret de son succès d'antan : "Je ne peux pas le dire clairement", a déclaré le pilote de Ratisbonne. "L'un des avantages, c'est que j'ai une mémoire photographique. Tu as ton copilote, il parcourt l'épreuve trois fois et note tout. Beaucoup conduisent alors en fonction de ce que dit le copilote".

Le quadruple vainqueur du Monte tempère toutefois : "Si tu veux aller vraiment vite, tu ne peux pas attendre ce que te dit le copilote. Quand il y avait du brouillard, j'étais loin des autres. J'avais l'avantage de savoir ce qu'il y avait derrière la prochaine bosse".

Concernant ses débuts dans les années 1970, il a décrit : "J'étais skieur et je faisais aussi de l'aviron. Un jour, un ami m'a accompagné en voiture et m'a dit - tu conduis si bien, tu devrais participer à un rallye. J'ai dit : "Si tu me montes une voiture...".

"J'ai alors commencé à 24 ans. J'ai alors participé à mon premier rallye et je me suis dit : pourquoi roulent-ils tous si lentement ici ?" Mais Röhrl sait : "Tu dois avoir de la chance si tu rencontres une personne qui reconnaît le seul talent que tu as en toi. Sinon, j'aurais sans doute passé ma vie à faire de l'aviron et du ski".

A propos de son premier triomphe à Monte-Carlo, Röhrl déclare. "Ce n'était peut-être pas la meilleure course, mais c'était la réalisation du rêve de toute une vie. J'avais ainsi tout accompli - je voulais d'ailleurs arrêter par la suite. Mais mon copilote était moins enthousiaste - il m'a dit que tu étais fou - maintenant que nous pouvions gagner de l'argent avec ça. Je me suis alors fixé un autre objectif et j'ai voulu montrer que l'homme est le plus important en rallye. J'ai alors gagné le Monte quatre fois de suite".

Concernant son escapade américaine à Pikes Peak dans les années 1980, Röhrl se souvient : "La voiture de Pikes Peak était plus légère que la voiture de rallye. Il n'y avait pas non plus de nids-de-poule, il ne fallait donc pas craindre pour la voiture. Mais il y avait aussi beaucoup de virages, où l'on se retrouvait à 500 mètres de rien. Nous étions surmultipliés à 212 km/h et nous étions à quatre ou cinq endroits dans le limiteur, puis c'était une descente de 1800 mètres".

Röhrl ajoute : "C'est là que ma mémoire photographique a joué en ma faveur. Mais c'était très difficile de s'en souvenir. Il n'y avait pas d'arbre pour s'orienter, on roulait toujours contre l'horizon. A l'époque, je devais conduire parce que je devais le faire à partir d'Audi. Mais conduire un rallye était bien plus intéressant pour moi. Beaucoup de gens ne me parlent que de Pikes Peak. Pikes Peak était pour moi un exercice obligatoire, mais c'était quand même une expérience formidable".