Walter Röhrl: "Aveva una memoria fotografica".

Nell'ambito del programma televisivo "Sport & Talk from Hangar 7", l'icona dei rally Walter Röhrl ha spiegato i segreti del suo successo come ritardatario e ha rivelato aneddoti bizzarri.

Con Walter Röhrl, Reini Sampl e Simon Wagner, un piccolo ma selezionato gruppo di piloti di rally si è riunito lunedì nell'Hangar 7 dell'aeroporto di Salisburgo per discutere della penultima stagione del WRC e dello sport in generale.

All'icona dei rally Walter Röhrl (76 anni) è stato chiesto il segreto del suo successo di un tempo: "Non posso dirlo chiaramente", ha detto l'uomo di Ratisbona. "Un vantaggio era che avevo una memoria fotografica. C'è il tuo copilota, che guida la tappa tre volte e annota tutto. Molti poi guidano in base a ciò che dice il copilota".

Ma il quattro volte vincitore del Monte si qualifica: "Se vuoi guidare davvero veloce, non puoi aspettare che il copilota ti dica cosa fare. Se c'era nebbia, ero lontano dagli altri. Avevo il vantaggio di sapere cosa stava arrivando dietro la prossima cresta".

Per quanto riguarda i suoi inizi negli anni '70, ha raccontato: "Ero uno sciatore e facevo anche canottaggio. Un giorno un amico mi accompagnò in macchina e mi disse: "Guidi così bene, dovresti fare un rally". Gli risposi che se mi avessi messo a disposizione un'auto...".

"Ho iniziato a 24 anni. Ho guidato il mio primo rally e mi sono detto: perché qui vanno tutti così piano?". Ma Röhrl lo sa: "Bisogna essere fortunati quando si incontra una persona che riconosce l'unico talento che c'è in noi. Probabilmente altrimenti avrei passato la vita a remare e a sciare".

Sul suo primo trionfo a Monte Carlo, Röhrl ha detto. "Forse non è stata la gara migliore, ma è stata la realizzazione del sogno di una vita. Avevo raggiunto tutti i miei obiettivi e volevo smettere. Ma il mio copilota non ne era entusiasta e mi ha detto: "Devi essere pazzo, ora che possiamo guadagnare dei soldi". Allora mi sono posto l'obiettivo successivo e ho voluto dimostrare che le persone sono la cosa più importante nei rally. Poi ho vinto il Monte per quattro volte di seguito".

Riguardo alla sua uscita negli Stati Uniti a Pikes Peak negli anni '80, Röhrl ricorda: "L'auto di Pikes Peak era più leggera di quella da rally. Inoltre, non c'erano buche, quindi non bisognava temere per la macchina. Ma c'erano anche molte curve, in cui si faceva 500 metri nel nulla. Eravamo a 212 km/h e siamo arrivati al limitatore in quattro o cinque punti e poi è scesa di 1.800 metri".

Röhrl aggiunge: "È qui che la mia memoria fotografica si è rivelata utile. Ma era molto difficile da ricordare. Non c'erano alberi per orientarsi, si guidava sempre contro l'orizzonte. All'epoca dovevo guidare perché ero obbligato dall'Audi. Ma guidare un rally era molto più interessante per me. Molte persone mi parlano solo della Pikes Peak. Per me la Pikes Peak è stata una fatica, ma comunque una grande esperienza".