Walter Röhrl: "Tinha uma memória fotográfica".

No âmbito do programa televisivo "Sport & Talk from Hangar 7", Walter Röhrl, ícone dos ralis, explicou os segredos do seu sucesso enquanto retardatário dos ralis e revelou anedotas extravagantes.

Com Walter Röhrl, Reini Sampl e Simon Wagner, um pequeno mas seleto grupo de pilotos de ralis reuniu-se no Hangar 7 do aeroporto de Salzburgo, na segunda-feira, para discutir a penúltima temporada do WRC e o desporto em geral.

O ícone dos ralis, Walter Röhrl (76), também foi questionado sobre o segredo do seu sucesso anterior: "Não posso dizer isso com tanta clareza", ponderou o homem de Regensburg. "Uma vantagem era o facto de ter uma memória fotográfica. Temos o nosso copiloto, que percorre a etapa três vezes e anota tudo. Muitos conduzem de acordo com o que o copiloto diz".

Mas o tetracampeão do Monte qualifica: "Se quisermos conduzir muito depressa, não podemos esperar que o copiloto nos diga o que fazer. Se havia nevoeiro, então eu estava longe dos outros. Tinha a vantagem de saber o que estava a acontecer atrás da próxima crista".

Sobre o seu início na década de 1970, descreve: "Eu era esquiador e também remava. Um dia, um amigo foi comigo no carro e disse: "Conduzes tão bem, devias fazer um rali. Eu disse-lhe que se me arranjasse um carro...".

"Comecei então aos 24 anos. Conduzi o meu primeiro rali e pensei para comigo: porque é que aqui conduzem todos tão devagar?" Mas Röhrl sabe: "É preciso ter sorte quando se encontra uma pessoa que reconhece o único talento que existe em nós. Se assim não fosse, provavelmente teria passado a vida a remar e a esquiar".

Sobre o seu primeiro triunfo em Monte Carlo, Röhrl disse. "Pode não ter sido a melhor corrida, mas foi a realização de um sonho de uma vida inteira. Tinha conseguido tudo com ela - queria desistir nessa altura. Mas o meu copiloto estava menos entusiasmado com a ideia - disse: "Deves estar louco - agora que podemos ganhar dinheiro com ele. Então, estabeleci o objetivo seguinte e quis mostrar que as pessoas são a coisa mais importante nos ralis. Depois ganhei o Monte quatro vezes seguidas".

Relativamente à sua participação nos EUA em Pikes Peak, nos anos 80, Röhrl recorda: "O carro de Pikes Peak era mais leve do que o carro de rali. Também não havia lá buracos, pelo que também não era preciso ter medo do carro. Mas também havia muitas curvas, em que o carro se desviava 500 metros para o nada. Estávamos a 212 km/h e estávamos no limitador em quatro ou cinco sítios e depois o carro desceu 1800 metros."

Röhrl acrescenta: "Foi aí que a minha memória fotográfica deu jeito. Mas era muito difícil lembrar-me. Não havia árvores para nos orientarmos, conduzíamos sempre contra o horizonte. Nessa altura, tinha de conduzir porque era obrigado pela Audi. Mas conduzir um rali era muito mais interessante para mim. Muitas pessoas só me falam de Pikes Peak. Pikes Peak foi uma tarefa árdua para mim, mas não deixou de ser uma óptima experiência".