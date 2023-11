Albert von Thurn und Taxis: una gran actuación sin recompensa

En el Rally de Europa Central (CER) con epicentro en Passau, Albert von Thurn und Taxis de Ratisbona, oficialmente Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Príncipe de Thurn y Taxis, y desde 1990, según la tradición, habitualmente denominado Príncipe de Thurn y Taxis en ocasiones oficiales, simplemente tenía que estar allí. Paralelamente a sus actividades automovilísticas en circuito (2007 y 2008 subcampeón del ADAC GT Masters y 2010 incluso campeón junto con Peter Kox), también compite en rallies desde 2009 y suele hacer un buen papel.

Ahora mostró muy buenas actuaciones con su copiloto Jara Hain en un Skoda Fabia RS Rally2 en el CER, con el que demostró de forma impresionante que no es sólo un destacado noble con una afición especial, sino un experimentado piloto de rallyes.

Tras las dos primeras especiales del jueves en el hipódromo de Praga y en el circuito (nocturno) de Klatovy, ocupó la 30ª posición en la clasificación general como mejor alemán, justo por delante del ex Campeón de Europa Armin Kremer. De los 30 coches WRC2, fue 19º, lo que ya no estaba nada mal.

También el viernes por la mañana, el piloto de 40 años luchó inicialmente en igualdad de condiciones con el de Mecklemburgo, 14 años mayor que él, pero en la tercera especial del día se acabó la gloria. "Después de un salto, apareció una tapa de alcantarilla en el corte. En el reconocimiento aún estaba cubierta de maleza, así que no la vimos en absoluto. Por desgracia, la golpeé y el amortiguador explotó y el freno reventó", describió a SPEEDWEEK.com la incalificable situación, que inevitablemente le llevó a la retirada. "Ese fue realmente el final del rally para nosotros. Pero los rallies son un deporte diferente. Después de la reanudación, continúa hasta el amargo final. Sin embargo, fue difícil volver a encontrar la motivación el sábado".

El último día, Albert von Thurn und Taxis volvió a darlo todo. Y eso ya es mucho. Se estableció en torno al 20º puesto de la general. Su mejor resultado en una etapa fue el 17º puesto de la penúltima etapa. Si descontamos los nueve WRC que seguían en liza, esto no significaba otra cosa que el 8º puesto en la competición WRC2. Aunque en última instancia irrelevante, von Thurn und Taxis/Jara ocupan el puesto 46 al final del CER.

"Me alegro de que siguiéramos adelante y aguantáramos. Ha sido simplemente increíble. Buen tiempo, buenas etapas y buenos aficionados. Realmente me ha puesto de buen humor", comentó sobre sus ataques, que no indicaban precisamente un problema de motivación. "Fue un día de pura forma. Después me sentí muy feliz porque disfruté de todo el día y de cada etapa. El viernes y el sábado sí que mordí y comí tierra. Pero aun así gané mucha experiencia. El domingo fue un día de ensueño".

Cuando se le preguntó si esta había sido su mejor actuación en un coche de rally, al menos en cuanto a sensaciones, respondió: "Yo no diría eso, al menos no desde el punto de vista de la clasificación. Sin embargo, estoy muy contento con mis tiempos. Pero cuando miras una clasificación y pone 20º, eso siempre me cuesta".

Albert von Thurn und Taxis es aún más duro consigo mismo cuando se trata de la clasificación general. "Si sólo acabas 46º, como nos ha pasado esta vez, no es algo de lo que te puedas colgar el sombrero", oculta injustificadamente su luz bajo un celemín, citando: "En Eslovenia hice por última vez los mejores tiempos, eso fue algo diferente para mí".

Sin embargo, enseguida relativiza: "Es y sigue siendo un hobby, porque no puedo dedicarle tanto tiempo como otros. Apenas hacemos pruebas, y en su lugar preferimos conducir otro rally pequeño. Pero, por supuesto, tengo una ambición absoluta y no lo hago "sólo por diversión", sino que también me fijo en los resultados y los tiempos".

Independientemente del resultado, el CER fue en sí mismo un éxito para él y un momento culminante en su carrera automovilística. "Estoy supercontento de haber podido participar y absolutamente encantado con las etapas y todo el espectáculo que las rodea".