Albert von Thurn und Taxis : une forte performance non récompensée

Lors du Central European Rally (CER), dont l'épicentre est Passau, le Ratisbonne Albert von Thurn und Taxis, officiellement Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Prinz von Thurn und Taxis, et depuis 1990, conformément à la tradition, le plus souvent appelé Prince von Thurn und Taxis lors des événements officiels, se devait d'être présent. Parallèlement à ses activités de sport automobile sur circuit (vice-champion de l'ADAC GT Masters en 2007 et 2008 et même champion en 2010 avec Peter Kox), il participe également à des rallyes depuis 2009 et y fait généralement bonne figure.

Avec son copilote Jara Hain au volant d'une Skoda Fabia RS Rally2, il a réalisé de très bonnes performances lors de la CER, démontrant ainsi de manière impressionnante qu'il n'est pas seulement un noble éminent avec un hobby particulier, mais aussi un pilote de rallye chevronné.

Après les deux premières épreuves spéciales du jeudi sur l'hippodrome de Prague et le circuit (de nuit) de Klatovy, il s'est classé 30e au classement général en tant que meilleur Allemand, juste devant l'ex-champion d'Europe Armin Kremer. Sur les 30 voitures WRC2, il était 19e, ce qui n'était déjà pas si mal.

Vendredi matin, le quadragénaire s'est encore battu à armes égales avec son aîné de 14 ans, le Mecklembourgeois, mais dans la troisième spéciale de la journée, c'en était fini de la gloire. "Après un saut, un couvercle d'égout est apparu dans la coupe. Dans les reconnaissances, il était encore assez envahi par la végétation, si bien que nous ne l'avons pas vu. Je l'ai malheureusement touché, l'amortisseur a explosé et le frein a sauté", a-t-il expliqué à SPEEDWEEK.com au sujet de cette situation indicible qui a inévitablement conduit à l'abandon. "Le rallye était donc terminé pour nous. Mais le rallye est un autre sport. Après le redémarrage, on continue jusqu'à la fin. Il était toutefois difficile de retrouver la motivation le samedi".

Le jour de la finale, Albert von Thurn und Taxis a de nouveau sorti tout ce qu'il avait. Et ce n'est pas rien. Il s'est ainsi stabilisé autour de la 20e place du classement général. Son meilleur résultat en spéciale a été une 17e place dans l'avant-dernière spéciale. Après déduction des neuf WRC encore présentes dans le peloton, cela ne signifie rien d'autre que la 8e place de la compétition WRC2. Même si cela n'a finalement aucune importance, von Thurn und Taxis/Jara sont classés 46e à la fin de la CER.

"Je suis content que nous ayons continué et que nous ayons tenu bon. C'était tout simplement génial. Un temps d'enfer, des épreuves d'enfer et des fans d'enfer. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur", a-t-il commenté ses attaques qui ne laissaient pas vraiment penser à un problème de motivation. "C'était juste la forme du jour. J'étais ensuite totalement heureux, car j'ai apprécié toute la journée et chaque étape. Le vendredi et le samedi, j'ai vraiment mordu et mangé de la terre. Mais c'était quand même beaucoup de bonnes expériences que j'ai accumulées. Le dimanche a été une journée de rêve absolu".

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'agissait de sa meilleure performance au volant d'une voiture de rallye, il a répondu : "Je ne dirais pas cela, du moins pas au niveau du classement. Je suis cependant très satisfait de mes temps. Mais quand tu regardes un classement et qu'il dit 20e, c'est toujours difficile à vendre pour moi".

Albert von Thurn und Taxis est encore plus dur avec lui-même en ce qui concerne le classement général. "Si tu n'es que 46e, comme nous l'avons été cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en avant", dit-il en mettant injustement sa lumière sous le boisseau et en précisant : "En Slovénie, j'ai fait les meilleurs temps pour la dernière fois, c'était déjà différent pour moi".

Il a toutefois relativisé lui-même : "Cela reste un hobby, car je ne peux pas y consacrer autant de temps que d'autres. Nous ne faisons presque pas de tests, nous préférons faire un autre petit rallye. Mais j'ai bien sûr une ambition absolue et je ne fais pas cela juste 'pour le plaisir', mais je regarde aussi les résultats et les temps".

Indépendamment du résultat, la CER en soi a été pour lui une manifestation réussie et un moment fort dans sa carrière de sportif automobile. "Je suis super content d'avoir pu participer et j'ai été absolument enthousiasmé par les épreuves et tout le spectacle qui les entoure".