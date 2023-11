Albert von Thurn und Taxis: una forte performance non premiata

Al Rally dell'Europa Centrale (CER) con epicentro a Passau, Albert von Thurn und Taxis di Regensburg, ufficialmente Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Principe di Thurn and Taxis e dal 1990, secondo la tradizione, solitamente indicato come Principe di Thurn and Taxis nelle occasioni ufficiali, doveva semplicemente essere presente. Parallelamente alle sue attività motoristiche in circuito (2007 e 2008 secondo classificato nell'ADAC GT Masters e 2010 addirittura campione insieme a Peter Kox), dal 2009 gareggia anche nei rally e di solito fa una buona figura.

Ora ha mostrato ottime prestazioni con il suo copilota Jara Hain in una Skoda Fabia RS Rally2 al CER, con la quale ha dimostrato in modo impressionante di non essere solo un nobile di spicco con un hobby speciale, ma anche un esperto pilota di rally.

Dopo le prime due prove speciali di giovedì all'Ippodromo di Praga e al Circuito (notturno) di Klatovy, ha conquistato il 30° posto nella classifica generale come miglior tedesco, appena davanti all'ex campione europeo Armin Kremer. Tra le 30 vetture WRC2, si è piazzato al 19° posto, che già non era male.

Anche venerdì mattina, il quarantenne ha inizialmente combattuto ad armi pari con il meclemburghese, che aveva 14 anni in più, ma sulla terza prova speciale della giornata la gloria è finita. "Dopo un salto, nel taglio è apparso un tombino. Durante la ricognizione probabilmente era ancora coperto di vegetazione, quindi non l'abbiamo visto affatto. Purtroppo l'ho colpito e l'ammortizzatore è esploso e il freno è saltato", ha descritto a SPEEDWEEK.com l'inqualificabile situazione, che ha inevitabilmente portato al ritiro. "Per noi è stata la fine del rally. Ma il rally è uno sport diverso. Dopo la ripartenza, si va avanti fino alla fine. Tuttavia, è stato difficile ritrovare la motivazione sabato".

Nell'ultima giornata, Albert von Thurn und Taxis ha dato ancora una volta tutto quello che aveva. Ed è già molto. Si è attestato intorno al 20° posto nella classifica generale. Il suo miglior risultato di tappa è stato il 17° posto nella penultima tappa. Deducendo le nove WRC ancora in gara, questo non significava altro che l'8° posto nella competizione WRC2. Anche se in definitiva irrilevante, von Thurn und Taxis/Jara si sono classificati al 46° posto alla fine del CER.

"Sono contento di aver continuato e di aver tenuto duro. È stato semplicemente fantastico. Tempo splendido, tappe fantastiche e tifosi fantastici. Mi ha messo davvero di buon umore", ha commentato il suo attacco, che non indicava esattamente un problema di motivazione. "È stata una giornata di pura forma. Dopo sono stato molto felice perché mi sono goduto l'intera giornata e ogni tappa. Venerdì e sabato ho davvero morso e mangiato lo sporco. Ma è stata comunque un'esperienza positiva che ho acquisito. Domenica è stata una giornata assolutamente da sogno".

Alla domanda se questa sia stata la sua migliore prestazione su un'auto da rally, almeno in termini di sensazioni, ha risposto: "Non direi, almeno non dalla classifica. Tuttavia, sono molto contento dei miei tempi. Ma quando si guarda una classifica e c'è scritto 20°, per me è sempre difficile".

Albert von Thurn und Taxis è ancora più duro con se stesso quando si parla di classifica generale. "Se arrivi solo 46°, come è successo questa volta, non è una cosa su cui appendere il cappello", nasconde ingiustificatamente la sua luce sotto il moggio, citando: "In Slovenia ho fatto l'ultimo miglior tempo, è stata una cosa diversa per me".

Tuttavia, mette subito le cose in prospettiva: "È e rimane un hobby, perché non posso dedicarci tanto tempo come fanno altri. Non facciamo quasi mai test, preferendo invece guidare un altro piccolo rally. Ma naturalmente ho un'ambizione assoluta e non lo faccio solo per divertimento, ma guardo anche ai risultati e ai tempi".

A prescindere dal risultato, il CER è stato per lui un evento di successo e un punto culminante della sua carriera nel motorsport. "Sono felicissimo di aver potuto partecipare e sono rimasto assolutamente entusiasta delle tappe e di tutto lo spettacolo che le circonda".