Albert von Thurn und Taxis: Forte desempenho não recompensado

Albert von Thurn und Taxis também queria estar no Campeonato do Mundo de Ralis à sua porta. E conseguiu-o, embora com restrições de tempo. Os feitos do astuto aristocrata impunham respeito.

No Rali da Europa Central (RCE), com epicentro em Passau, Albert von Thurn und Taxis, de Regensburg, oficialmente Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Príncipe de Thurn und Taxis e, desde 1990, de acordo com a tradição, normalmente referido como Príncipe de Thurn und Taxis em ocasiões oficiais, tinha simplesmente de estar presente. Paralelamente às suas actividades de desporto automóvel no circuito (2007 e 2008, vice-campeão do ADAC GT Masters e 2010, mesmo campeão, juntamente com Peter Kox), também tem competido em ralis desde 2009 e, normalmente, faz uma boa figura.

Agora, com o seu copiloto Jara Hain, mostrou muito boas prestações num Skoda Fabia RS Rally2 no CER, com o qual provou de forma impressionante que não é apenas um nobre proeminente com um hobby especial, mas um piloto de ralis experiente.

Após as duas primeiras provas especiais de quinta-feira, no Hipódromo de Praga e no Circuito (noturno) de Klatovy, ficou em 30º lugar na classificação geral como o melhor alemão, logo à frente do antigo Campeão Europeu Armin Kremer. Entre os 30 carros do WRC2, ficou em 19º, o que já não é mau.

Também na manhã de sexta-feira, o piloto de 40 anos lutou inicialmente em igualdade de circunstâncias com o piloto de Mecklenburger, 14 anos mais velho, mas na terceira especial do dia a glória acabou. "Depois de um salto, apareceu uma tampa de esgoto no corte. No reconhecimento, provavelmente ainda estava coberto de vegetação, por isso não o vimos de todo. Infelizmente, bati nela e o amortecedor explodiu e o travão rebentou", descreveu ao SPEEDWEEK.com a situação indescritível, que inevitavelmente o levou à reforma. "Foi o fim do rali para nós. Mas o rali é um desporto diferente. Depois do recomeço, continua até ao fim. No entanto, foi difícil encontrar a motivação novamente no sábado."

No último dia, Albert von Thurn und Taxis voltou a dar tudo o que tinha. E isso já é muito. Ficou em 20º lugar na geral. O seu melhor resultado na etapa foi o 17º lugar na penúltima etapa. Deduzindo os nove WRC ainda em prova, este resultado não significou mais do que o 8º lugar na competição WRC2. Embora irrelevante, a equipa von Thurn und Taxis/Jara ocupa o 46º lugar no final do CER.

"Estou contente por termos continuado e aguentado. Foi simplesmente espetacular. Bom tempo, grandes etapas e grandes adeptos. Foi um dia fantástico, com bom tempo, grandes etapas e grandes adeptos, o que me deixou com muita vontade", comentou sobre os seus ataques, que não indicavam exatamente um problema de motivação. "Foi a pura forma do dia. Fiquei totalmente feliz depois, porque gostei de todo o dia e de todas as etapas. Na sexta-feira e no sábado, mordi e comi terra. Mas mesmo assim ganhei muita experiência. Domingo foi um dia de sonho".

Questionado sobre se esta foi a sua melhor prestação num carro de rali, pelo menos em termos de sensações, respondeu: "Não diria isso, pelo menos não em termos de classificação. No entanto, estou muito satisfeito com os meus tempos. Mas quando olhamos para uma classificação e diz 20º, isso é sempre difícil para mim".

Albert von Thurn und Taxis é ainda mais duro consigo próprio quando se trata da classificação geral. "Se apenas se termina em 46º lugar, como aconteceu desta vez, não é algo em que se possa pendurar o chapéu", esconde injustificadamente a sua luz debaixo de um alqueire, citando: "Na Eslovénia, fiz os últimos melhores tempos, isso foi algo diferente para mim".

No entanto, ele relativiza imediatamente a situação: "É e continua a ser um hobby, porque não posso dedicar-lhe tanto tempo como os outros. Quase nunca testamos, preferindo antes conduzir outro pequeno rali. Mas é claro que tenho uma ambição absoluta e não o faço apenas "por diversão", mas também tendo em conta os resultados e os tempos".

Independentemente do resultado, o CER em si foi um evento de sucesso para ele e um ponto alto na sua carreira no desporto automóvel. "Estou muito feliz por ter podido participar e fiquei absolutamente entusiasmado com as etapas e com todo o espetáculo que as envolveu."