Europe centrale : les organisateurs heureux de leurs débuts

L'événement de quatre jours à travers la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche a offert une action passionnante dans des conditions changeantes et a couronné à la fin les champions du monde Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Andreas Mikkelsen et Torstein Eriksen.

Une spéciale a été neutralisée le jour de l'ouverture lorsque la FIA, qui travaillait en étroite collaboration avec l'équipe de sécurité de l'événement, a constaté que des spectateurs se déplaçaient à proximité de la route. Le porte-parole de l'organisateur, Michael Kramp, a déclaré qu'un incident faisait l'objet d'une enquête, mais que cela ne ternissait en rien la superbe manifestation.

"Sommes-nous heureux ? Le Rallye d'Europe centrale a-t-il été un succès ? Oui, sans aucun doute", a-t-il déclaré. "Nous avons eu plus de spectateurs que prévu - nous en mesurons environ 125.000 et il s'agit de ventes de billets individuels. Tous les messages que nous avons reçus des journalistes et de tout le monde étaient que les parcours étaient bons - ils nous ont apporté de la bonne humeur".

Kramp poursuit : "Les spectateurs et les fans ont passé un bon moment et c'est très important pour nous. Bien sûr, nous comprenons que les équipes auront le sentiment que certains aspects de l'événement ne sont pas parfaits, mais nous y travaillons. C'était notre première fois et c'est une grande réussite de réunir trois cultures sportives différentes ainsi que trois cultures différentes de cette manière. Nous nous tournons déjà vers le prochain et cherchons comment nous pouvons nous améliorer dans certains domaines. Mais nous sommes très heureux de cela".